इरफान-गंभीर विवाद पर मजेदार ट्वीट्स को पढ़कर हंस-हंसकर लोट-पोट हो जाएंगे आप

नई दिल्ली। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद इरफान ने एक दिन पूर्व दावा किया था कि उनकी वजह से भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर का करियर समय से पहले ही खत्म हो गया था। इरफान ने कहा था कि 2012 में उन्होंने सीमित ओवरों में गंभीर का करियर खत्म कर दिया था।

इरफान ने पाकिस्तान के एक समाचार चैनल पर इंटरव्यू के दौरान कहा, "गौतम गंभीर मुझसे डरते थे। मुझे लगता है कि उनका करियर मेरी वजह से खत्म हुआ है। उसके बाद वे टीम में वापस नहीं आ पाए।"

यह भी पढ़ेंः सात फुट के पाक खिलाड़ी का दावा, गौतम गंभीर मुझसे डरते थे और मैंने उनका करियर खत्म किया

सात फुट एक इंच लंबे पाकिस्तान के इस तेज गेंदबाज ने 2012 में खेली गई सीरीज में गंभीर को चार बार आउट किया था। तीन मैचों की वनडे सीरीज में इरफान ने गंभीर को दो बार और टी-20 सीरीज में एक बार आउट किया था।

इस सीरीज के बाद गंभीर ने इंग्लैंड के खिलाफ एक सीरीज खेली थी लेकिन इसके बाद वह टीम से बाहर हो गए थे और फिर कभी वापसी नहीं कर पाए।

Pakis Mohammad Irfan claims he ended #GautamGambhir 's career Meanwhile Gautam Gambhir: pic.twitter.com/z47zoGth80

सोशल मीडिया पर गंभीर के फैंस पड़ गए इरफान के पीछे-

मोहम्मद इरफान ने जब से गंभीर के खिलाफ बयान दिया है तभी से सोशल मीडिया पर उनके खिलाड़ी मुहिम सी छिड़ गई है। फैंस लगातार इरफान को निशाना बना रहे हैं और जमकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। फैंस के कई कमेंट्स तो इतने रोचक हैं कि आप उन्हें देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।

इरफान ने और क्या-क्या कहा..

इरफान ने कहा, "वह मुझे खेलना पसंद नहीं करते थे और जब दोनों टीमें नेट्स पर अभ्यास करती थीं तो वे मेरी आंख से आंख नहीं मिला पाते थे। मुझे याद है 2012 में मैंने उन्हें चार बार आउट किया था और वह मेरे खिलाफ असहज रहते थे।"

*In parallel universe * #GautamGambhir to Mohammad irfan : pic.twitter.com/xbvJUQ1SIo

इरफान यहीं नहीं रूके। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारतीय बल्लेबाजों को उनकी गेंद नजर ही नहीं आती थी।

उन्होंने कहा, "जब मैं भारत के खिलाफ खेला तो उनकी बल्लेबाजी मेरे सामने असहज थी। कुछ खिलाड़ियों ने 2012 में मुझसे कहा भी था कि उन्हें मेरी लंबाई के कारण मेरी गेंद दिखती नहीं है साथ ही वह मेरी तेजी को भी नहीं पकड़ पाते हैं।"

Me trying to look for Mohammed Irfan's achievements in international cricket !! #GautamGambhir #MohammadIrfan pic.twitter.com/u79vAHqM9M