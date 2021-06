PSL 2021 : साथी खिलाड़ी से भिड़े डु प्लेसिस हुए चोटिल, पिछले 2 दिन में 3 खिलाड़ी पहुंचे अस्पताल

नई दिल्ली। यूएई (UAE) में खेले जा रहे पाकिस्तान सुपर लीग 2021 (PSL 2021) में शनिवार का दिन बहुत ही खराब रहा। एक ओर जहां यूरो चैंपियनशिप मैच के दौरान डेनमार्क के मिडफिल्डर क्रिस्टियन एरिक्सन (Christian Eriksen) बेसुध होकर मैदान पर गिर पड़े तो दूसरी और PSL में एक मैच के दौरान दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी फाफ डु प्लेसिस (faf du plessis) अपने साथी खिलाड़ी के साथ टक्कर में चोटिल होकर अस्पताल पहुंच गए। इससे पहले PSL में वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल (Aandre Rashel) को चोटिल होने के बाद अस्पताल ले जाया गया। इस तरह से खेल जगत के लिए पिछले दो बेहद ही खराब रहे हैं। इन दो दिनों में 3 खिलाड़ी चोटिल होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं।

पिछले दो दिन में यूं तीन खिलाड़ियों के चोटिल होने बाद ट्विटर पर फैंस उनके लिए जल्द स्वस्थ होने की दुआएं मांग रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि खेल जगत में ये क्या हो रहा है। हालांकि ये तीनों ही खिलाड़ी अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन खिलाड़ियों को यू चोटिल होते देख उनके फैंस सोशल मीडिया पर उनकी सलामती की दुआएं मांग रहे हैं।

Get well soon Faf 🙏



Tough day in world of Sports#QGvsPZ #FafduPlessis pic.twitter.com/KVB7YoIafy — Yøgêßh Tømãr (@yogeshtomar61) June 13, 2021

Previously Football, Now Cricket!!



Faf Du Plessis has been taken to hospital after he collided with Mohammad Hasnain during PSL match.



Get Well Soon Faf, Praying for your speedy recovery ❤️🙏#FafduPlessis #Cricket #PSL6 #PSL2021 pic.twitter.com/NCjHbLdWGf — Shivani Shukla (@iShivani_Shukla) June 12, 2021

मोहम्मद हसनैन से टकराकर चोटिल हुए डु प्लेसिस

पीएसएल में शनिवार को पेशावर जाल्मी और क्वेटा ग्लैंडिएटर्स के बीच हुए मैच में 7वां ओवर चल रहा था। इस दौरान पेशावर के बल्लेबाज डेविड मिलर ने एक शॉट खेला, जिसे रोकने के चक्कर में डु प्लेसिस और मोहम्मद हसनैन के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। इस दौरान डु प्लेसिस का सिर हसनैन के पैर से टकरा गया और बाद में उन्हें स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद मैच में डु प्लेसिस की जगह सईम अयूब कन्कशन को मैदान पर बुलाया गया।

I don't know who is #Eriksen , but that video and crying pics of teammates collapsed me.. Get well soon, champ..



And #FafduPlessis 🥺🥺🥺 Get well soon. You will be okay! — Global Warming is real (@hemaaahere) June 12, 2021

Get well soon both wishing you speedy recovery champs 🥺❤️#FafduPlessis #Eriksen pic.twitter.com/L36JFZgSW1 — Abhi Rathod (@itz_abhirathod) June 13, 2021

Hope everything is fine. Cricket needs player like you faf. Get well soon. All prayers with you. #FafduPlessis pic.twitter.com/ZudR3azlUT — theylovelevieee (@levin_sujith) June 13, 2021

After Eriksen, Faf Du Plessis and Andre Russell hospitalised. What is happening ? Praying for their speedy recovery.#FafduPlessis #PrayForEriksen pic.twitter.com/5bKfAmGBYO — gyana mishra (@rajamkcg21) June 13, 2021

रसेल के सिर पर लगी थी मूसा की गेंद

डु प्लेसिस से पहले शुक्रवार को एक मैच के दौरान बल्लेबाजी करते हुए आंद्रे रसेल के सिर पर गेंदबाज मोहम्मद मूसा की एक गेंद लग गई थी। इसके बाद वे काफी असहज महसूस नजर आए। हालांकि रसेल ने चोट लगने के बावजूद बल्लेबाजी की। इसके बाद दूसरी टीम की बल्लेबाजी के दौरान पहले ओवर में उन्हें अस्पताल ले जाया गया।