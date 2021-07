कोरोना की वजह से भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली वनडे और टी20 सीरीज तय समय से देरी से शुरू होगी। श्रीलंका टीम में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद इसके शेड्यूल में बदलाव किया गया है। पहले यह सीरीज 13 जुलाई से शुरू होने वाली थी, लेकिन अब शेड्यूल में बदलाव के बाद दोनों टीमों के बीच सीरीज 18 जुलाई से शुरू होगी। इस बीच टीम इंडिया के खिलाड़ियों की ट्रेनिंग जारी है। ट्रेनिंग के दौरान हार्दिक पंड्या और उनके भाई क्रुणाल पंड्या मस्ती के मूड में नजर आए। दोनों भाईयों के बीच जिम में मुकाबला भी हुआ।

जिम में हार्दिक-क्रुणाल के बीच हुआ मुकाबला

जिम में वर्कआउट के दौरान दोनों भाई हार्दिक और क्रुणाल के बीच मुकाबला हुआ। बीसीसीआई ने इसका एक वीडियो भी शेयर किया। वीडियो में हार्दिक कहते नजर आ रहे हैं कि वह ये चाहेंगे कि जिम चैलेंज में क्रुणाल जीत जाएं, लेकिन जब प्रतिस्पर्धा की बात आती है, तो जीतने के लिए जान लगा देता हूं। दोनों भाईयों के बीच पहला चैलेंज ‘वॉल स्क्वॉट होल्ड’ का था। इसमें बगैर कुर्सी के खंबे से टिककर घुटनों के बल बैठना था। इस टास्क में क्रुणाल ने छोटे भाइ हार्दिक को हरा दिया।

