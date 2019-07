सचिन तेंदुलकर को ICC का एक और सम्मान, 6 साल बाद हॉल ऑफ फेम में किया शामिल

लंदन। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ( ICC ) ने क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को एक और सम्मान से नवाजा है। दरअसल, आईसीसी ने सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। आईसीसी के इस सम्मान को हासिल करने वाले सचिन तेंदुलकर भारत के छठे क्रिकेटर हैं। सचिन से पहले ये सम्मान बिशन सिंह बेदी, सुनील गावस्कर , कपिल देव , अनिल कुंबले और राहुल द्रविड़ को भी मिल चुका है।

सचिन के अलावा इन खिलाड़ियों को भी किया गया शामिल

आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में सचिन तेंदलुकर के अलावा दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज एलन डोनाल्ड और ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला तेज गेंदबाज कैथरीन को भी शामिल किया गया है। गुरुवार को लंदन में हुए एक समारोह में आईसीसी ने तीनों खिलाड़ियों को सम्मानित किया।

