आईसीसी ने दिया ऑस्ट्रेलिया को झटका, स्लो ओवर रेट के लिए मैच का 40 फीसदी का जुर्माना

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया को भारत से हार के बाद दूसरा बड़ा झटका लगा। आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को स्लो ओवर रेट के लिए दंड दिया है। जहां आईसीसी ने पूरी टीम की मैच फीस काटी है। वहीं दूसरी ओर टेस्ट चैंपियनशिप में दिए जाने वाले अंकों में कटौती की है।

Australia have been fined 40% of their match fee and penalised four ICC World Test Championship points for maintaining a slow over-rate against India in the second Test that ended in Melbourne today: International Cricket Council