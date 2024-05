टी20 वर्ल्ड कप के वर्मउप मुकाबलों का शेड्यूल जारी, इस टीम से भिड़ेगा भारत, अमेरिका में खेला जाएगा मुक़ाबला

5 जून – Vs आयरलैंड, न्यूयॉर्क9 जून – VS पाकिस्तान, न्यूयॉर्क12 जून – VS अमेरिका, न्यूयॉर्क15 जून – VS कनाडा, फ्लोरिडा

सुपर-8 में 12 मुकाबले खेले जाएंगे –

19 से 24 जून तक सुपर-8 के 12 मुकाबले खेले जाएंगे। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें यहां भाग लेंगी। कुल आठ टीमें आपस में एक-एक मैच खेलेंगी। यहां से शीर्ष चार टीमें नॉकआउट स्टेज में पहुंचेंगी। 26 जून को गयाना में पहला सेमीफाइनल और 27 जून को त्रिनिदाद में दूसरा सेमीफाइनल मैच होगा। इसके बाद दोनों सेमीफाइनल के विजेताओं के बीच 29 जून को बारबाडोस में फाइनल मैच खेला जाएगा।