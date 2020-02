आईसीसी ने कहा- सुपर ओवर की जगह खेल सकते हैं पेपर, सिजर, रॉक का खेल

माउंट माउनगानुई : टीम इंडिया (Team India) इस समय न्यूजीलैंड के दौरे पर है। इस दौरान मैदान पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा दिख रही है। वहीं मैदान पर हल्के-फुल्के क्षणों में दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच इनकी बॉन्डिंग भी साफ दिख रही है। ताजा मामला कीवी टीम के हरफनमौला जिमी नीशाम और भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल के बीच के याराना का है। निशाम ने मंगलवार को भारतीय बल्लेबाज लोकेश राहुल के साथ अपनी एक तस्वीर ट्वीट कर इसका नाम 'रॉक, पेपर, सिजर' दिया।

आईसीसी ने ली चुटकी

इस तस्वीर में नीशाम और राहुल दोनों अपने मुट्ठी बांधे नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को आईसीसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर रीट्वीट करते हुए चुटकी लेते हुए लिखा- संभवत: सुपर ओवर की जगह हम इसे आजमा सकते हैं?

Perhaps we do this instead of super overs? 🤷‍♂️ https://t.co/yoMn9ZKuR2