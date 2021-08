भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया। पहले टेस्ट मैच के आखिरी दिन बारिश की वजह से एक भी गेंद नहीं खेली गई। इस वजह से इसे ड्रॉ घोषित कर दिया गया। अब दूसरा टेस्ट मैच 12 अगस्त से खेला जाएगा। इस बीच टीम इंडिया के तेजबाज जसप्रीत बुमराह का एक ट्वीट चर्चा का विषय बना हुआ। बुमराह ने खुद की तस्वीर पोस्ट करते हुए ऐसा कुछ लिख दिया कि फैंस कन्फ्यूज हो गए हैं और बुमराह के इस ट्वीट का रहस्य सुलझाने में लग गए हैं।

बुमराह ने किया यह ट्वीट

भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच ड्रॉ होने के बाद बुमराह ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, 'मुझे अब भी तुम्हारी जरुरत नहीं है।' अब जसप्रीत बुमराह का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग सोशल मीडिया पर इस ट्वीट के अलग मायने निकाल रहे हैं। इस ट्वीट के साथ ही बुमराह ने ट्रेंटब्रिज टेस्ट की अपनी गेंदबाजी स्पेल की दो तस्वीरें भी लगाई हैं। कुछ लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं कि बुमराह इस ट्वीट में कहना क्या चाहते हैं।

He is telling himself, that still the team doesn't need him. His caption is nothing more than a sarcasm, considering the criticism he faced after Test Championship loss :)