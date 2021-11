IND vs NZ: दूसरे सत्र में लडख़ड़ाई भारत की पारी,चाय काल तक स्कोर 154/4,जैमिसन ने झटके 3 विकेट

कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले जा रहे भारत और इंग्लैंड के मध्य पहले टेस्ट मैच के पहले दिन भारत की शुरुआत ठीक रहने लंच के बाद बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम लड़खड़ा गई और 82 से 154 के बीच अपने तीन महत्वपूर्ण विकेट गवाएं। लंच के ठीक बाद गिल, पुजारा और कप्तान रहाणे ने अपना विकेट गंवाया।

गिल का अर्धशतक

कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। भारत को पहला झटका आठवीं ओवर में लगा जब ओपनर मयंक अग्रवाल न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर जैमिसन कि बाहर जाती गेंद पर विकेटकीपर को कैच थमा बैठे , मयंक अग्रवाल ने 28 गेंदों में 13 रन बनाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे चेतेश्वर पुजारा ने ओपनर गिल के साथ 25 तारीख की और भारत का स्कोर 17वें और में 50 के पार पहुंचाया।

गिल ने आक्रामकता और सजगता का अनोखा नमूना दिखाते हुए 81 गेंदों में 5 चौके और एक छक्के की मदद से कैरियर का चौथा पचास बनाया। अर्धशतक लगाने के बाद गिल ज्यादा देर नहीं टिक सके और लंच ब्रेक के तुरंत बाद जैमिसन की गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौटे। इसके बाद पुजारा टिम साउदी की गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौटे उन्होंने 88 गेंद में 26 रन बनाए भारत को चौथा झटका कप्तान रहाणे के रूप में लगा। रहाणे 63 गेंदों में 35 रन बनाकर न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैमिसन के शिकार हुए। जैमिसन ने अब तक तीन खिलाड़ियों को आउट किया है।

