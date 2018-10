नई दिल्ली। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच को भारत ने आठ विकेट के अंतर से अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ ही भारत ने अपने जीत के क्रम को बरकरार रखा। बर्सपारा स्टेडियम गुवाहाटी में भारत और विडींज के खेले गए इस मुकाबले में रनों की बारिश हुई। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी वीडींज की टीम ने शिमरोन हेटमेर के शतक के दम पर भारत के सामने जीत के लिए 323 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। लेकिन इस बड़े स्कोर को भारत ने कप्तान विराट कोहली और उपकप्तान रोहित शर्मा के शानदार शतक के दम पर आसानी से अपने नाम कर लिया।

A Virat-Rohit masterclass does it again! India's star batters put on a 246-run partnership as Windies' 322/8 is chased down in Guwahati with 47 balls remaining for an eight wicket win! #INDvWI scorecard ➡️ https://t.co/IT7uA5nimO pic.twitter.com/xlOloooxFR

रोहित और कोहली की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी-

विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की शुरुआत ख़राब रही। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन मात्र 4 रन बनाकर आउट हो गए। शिखर ओशाने थॉमस की गेंद पर बोल्ड हो गए। लेकिन इसके बाद कप्तान कोहली ने रोहित शर्मा के साथ मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश किया। कोहली ने अपने करियर का 36वां जबकि रोहित ने अपने करियर का 20वां शतक जमाया। कप्तान कोहली ने 107 गेंदों का सामना करते हुए 140 रन बनाए। इस पारी में कोहली ने 21 चौके और दो छक्के भी जड़े। वहीं रोहित शर्मा ने 117 गेंदों का सामना करते हुए 15 चौके और 8 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 152 रनों की नाबाद पारी खेली। रायडू 22 रन बना कर नाबाद वापस लौटे।

दूसरे विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी-

कप्तान कोहली और रोहित शर्मा ने इस मैच में दूसरे विकेट के लिए 246 रनों की साझेदारी निभाई। रनों का पीछा करते हुए यह भारत की अबतक की सबसे बड़ी जोड़ी है। इन दोनों ने गौतम गंभीर और विराट कोहली के 9 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा। गंभीर और विराट ने साल 2009 में तीसरे विकेट के लिए श्रीलंका के खिलाफ 229 रनों की साझेदारी की थी, जो अबतक वनडे में भारत की दूसरी पारी की सबसे बड़ी साझेदारी थी।

वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी का हाल-

इससे पहले बर्सपारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज ने निर्धारित 50 ओवरों में आठ विकेट के नुकसान परर 322 रन बनाए। देवेंद्र बिशू (22) और केमार रोच (26) नाबाद रहे। मेहमानों के लिए पारी की शुरुआत अच्छी नहीं रही। वेस्टइंडीज का पहला विकेट 19 के कुल स्कोर पर चंद्रपाल हेमराज के रूप में गिरा। वनडे क्रिकेट में पदार्पण करने वाले हेमराज ने नौ रन बनाए। उन्हें मोहम्मद शमी ने बोल्ड कर पवेलियन की राह दिखाई। इसके बाद कीरेन पॉवेल (51) ने शाई होप (32) के साथ मिलकर 65 रनों की अर्धशतकीय साझेदारी कर टीम को मजबूती देने की कोशिश की। खलील अहमद ने शिखर धवन के हाथों पॉवेल को कैच आउट करा मेहमान टीम का दूसरा विकेट गिरा दिया। पॉवेल ने अपनी 39 गेंदों की पारी में छह चौके और दो छक्के लगाए।

Shimron Hetmyer's fantastic century drives Windies to 322/8 from their 50 overs in Guwahati - will the visitors be able to defend it and take an unexpected series lead?#INDvWI LIVE ➡️ https://t.co/IT7uA5nimO pic.twitter.com/aXU6gzUVQo