IND vs ENG: टेस्ट मैच हारने के बाद टी20 और वनडे में हिसाब चुकता करेगी Team India, जानिए इंग्लैंड दौरे का पूरा शेड्यूल

भारत और इंग्लैंड दोनों ही इस लिमिटेड ओवर सीरीज के लिए अपनी-अपनी टीमों की घोषणा कर चुकी हैं। टेस्ट मैच में हार के बाद भारतीय टीम लिमिटेड ओवर की सीरीज में इंग्लैंड को हराकर अपनी हार का बदला लेना चाहिए। जानिए कब स्टार्ट होंगे मैच India vs England T20 and ODI match start timing: First T20 - 10.30 pm, Second T20 - 7 pm, Third T20 - 7 pm, First ODI - 5.30 pm, Second ODI - 5.30 pm, Third ODI - 3.30 pm

India T20 Squad Against England 2022: पहले टी20 के लिए भारतीय टीम- रोहित शर्मा (कप्तान), ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, वेंकटेश अय्यर, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई , भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, अवेश खान, अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक।



दूसरे और तीसरे टी20 के लिए भारतीय टीम:



रोहित शर्मा (कप्तान), ईशान किशन, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुड्डा, श्रेयस अय्यर, दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, आवेश खान, हर्षल पटेल, उमरान मलिक

India ODI Squad Against England 2022: रोहित शर्मा (कप्तान), शिखर धवन, ईशान किशन, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह , प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह।