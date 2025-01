India WTC 2025-2027 schedule: अगली WTC साइकल में 18 मैच खेलेगी टीम इंडिया, इंग्लैंड-न्यूजीलैंड समेत इन देशों से होगा सामना, देखें पूरा शेड्यूल

9 मुक़ाबले घर पर और 9 विदेश से खेलेगी भारतीय टीम WTC 2025-27 में भारतीय टीम छह सीरीज में कुल मिलकर 18 टेस्ट मैच खेलेगी। इनमें से 9 मैच घर में और 9 बाहर खेलने होंगे। WTC में हर टीम छह सीरीज खेलती है, जिसमें से तीन घर पर और तीन बाहर खेली जाती हैं। भारत घर पर वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से सीरीज खेलेगा। वहीं विदेशी जमीन पर इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका से सीरीज खीलगा।

जून में इंग्लैंड दौरे से करेगा अभियान की शुरुआत भारत अपने अभियान की शुरुआत जून में इंग्लैंड दौरे से करेगा। जहां वह पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगा। इसके बाद अक्टूबर में टीम घर पर वेस्टइंडीज से दो मैचों की सीरीज खेलेगी। वहीं नवंबर में दक्षिण अफ्रीका भारतीय दौरे पर आएगी। जहां दोनों देश दो मैचों की सीरीज खेलेंगे।

श्रीलंका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से खेलेगी घर से बाहर अगले साल अगस्त 2026 में भारत श्रीलंका दौरे पर जाएगा और वहां दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगा। इसके बाद टीम न्यूजीलैंड दौरे पर जाएगी, जहां वह दो मैचों की सीरीज खेलेगी। वहीं अंत में जनवरी -फरवरी 2027 में भारत घर पर ऑस्ट्रेलिया से पांच मैचों की बार्डर गावस्कर ट्रॉफी (BGT) खेलेगी।

WTC 2025-27 में भारत का शेड्यूल

जून से अगस्त 2025- इंग्लैंड vs भारत (5 टेस्ट)

अक्टूबर 2025- भारत vs वेस्टइंडीज (2 टेस्ट)

नवंबर 2025- भारत vs साउथ अफ्रीका (2 टेस्ट)

अगस्त 2026 श्रीलंका vs भारत (2 टेस्ट)

अक्टूबर 2026- न्यूजीलैंड vs भारत (2 टेस्ट)

जनवरी से फरवरी 2027- भारत vs ऑस्ट्रेलिया (5 टेस्ट)

अगले WTC में सबसे ज्यादा मुक़ाबले ऑस्ट्रेलिया खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया 22 टेस्ट मैच खेलेगी। वहीं इंग्लैंड इस साइकल में 21 टेस्ट खेलेगी। 18 मैचों के साथ तीसरे नंबर पर भारत है। न्यूजीलैंड 16 और दक्षिण अफ्रीका 14 मुक़ाबले खेलेंगी। जबकि पाकिस्तान की टीम 13 टेस्ट मैच खेलेगी। बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम सबसे कम 12-12 टेस्ट खेलेगी। WTC 2025-27 का फाइनल जून 2027 में खेला जाएगा।