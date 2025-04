DC vs RR, IPL 2025 Match Preview: दिल्ली कैपिटल्स को दिल्ली में पहली जीत की तलाश, राजस्थान रॉयल्स से मुकाबला आज

पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स को रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस से हार का स्वाद चखना पड़ा था, वहीं राजस्थान रॉयल्स को भी गत दो मुकाबलों गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। ऐसे में दोनों टीमें हार के सिलसिले को तोड़ने को बेताब होंगी, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स जहां जीत दर्ज कर टॉप पर पहुंचने को बेताब होगी, तो वहीं राजस्थान रॉयल्स आईपीएल पॉइंट टेबल में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी। ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले की उम्मीद की जा रही है।

दिल्ली vs राजस्थान: हेड टू हेड (DC vs RR Head To Head) दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल में अब तक कुल 29 मुकाबले खेले गए हैं। इन मुकाबलों में दिल्ली कैपिटल्स को राजस्थान रॉयल्स के कड़ी टक्कर मिली है। दिल्ली कैपिटल्स को जहां राजस्थान रॉयल्स से 14 मैच में हार झेलनी पड़ी है, वहीं उसे 15 मुकाबले में जीत हासिल हुई है।

वहीं दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच कुल 9 मैच खेले गए हैं। इन मुकाबलों में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स से 6 मैच में जीत हासिल की है, जबकि उसे 3 मुकाबलों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है।

यह भी पढ़ें DC vs RR Playing 11: IPL में वापसी के लिए दिल्‍ली के खिलाफ राजस्‍थान की टीम में होगा बदलाव! कुछ ऐसी होगी दोनों की प्‍लेइंग 11 IPL 2025 में दिल्ली कैपिटल्स के टॉप प्लेयर आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से केएल राहुल ने सर्वाधिक रन बनाए हैं। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स की ओर से कुल 4 मैच में 163.93 के स्ट्राइक रेट से कुल 200 रन बनाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 93 रन है, जिसे उन्होंने 10 अप्रैल को बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ बनाया था आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से केएल राहुल ने सर्वाधिक रन बनाए हैं। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स की ओर से कुल 4 मैच में 163.93 के स्ट्राइक रेट से कुल 200 रन बनाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 93 रन है, जिसे उन्होंने 10 अप्रैल को बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ बनाया था

वहीं दिल्ली कैपिटल्स की ओर से अब तक कुलदीप यादव ने सबसे बेहतरीन बॉलिंग की है। उन्होंने 5 मैच में 5.60 की इकॉनमी से कुल 10 विकेट चटकाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/22 है, जिसे उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ कमाल का प्रदर्शन करते हुए हासिल किया था।

IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स के टॉप प्लेयर आईपीएल के मौजूदा सीजन में राजस्थान रॉयल्स की ओर से सर्वाधिक रन कप्तान संजू सैमसन ने बनाया है, जिन्होंने 6 मैच में 140.87 की स्ट्राइक रेट से कुल 193 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 66 रन है।

वहीं राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग की बात करें तो वानिंदु हसरंगा सबसे सफल गेंदबाज के तौर पर उभरे हैं। उन्होंने 4 मैच में 9.85 की इकॉनमी से कुल 6 विकेट चटकाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ बॉलिग 4/35 है