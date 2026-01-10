कभी बल्ला नहीं पकड़ा… भारत-बांग्लादेश की खींचतान के बीच पूर्व BCB प्रमुख ने ICC चीफ जय शाह पर बोला जुबानी हमला

India-Bangladesh Tensions: टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच चल रही खींचतान में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के एक पूर्व अध्‍यक्ष सैयद अशरफुल हक ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के चेयरमैन जय शाह पर तीखा हमला बोला है। हक ने इस मुद्दे को संभालने के तरीके को लेकर शाह की आलोचना करते हुए कहा कि वह एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जिन्होंने कभी बल्‍ला नहीं पकड़ा। ज्ञात हो कि बीसीबी ने अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अपने मैचों को भारत से श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग की है, लेकिन आईसीसी ने अभी तक इस मामले पर कोई फैसला नहीं लिया है।