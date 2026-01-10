10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

कभी बल्ला नहीं पकड़ा… भारत-बांग्लादेश की खींचतान के बीच पूर्व BCB प्रमुख ने ICC चीफ जय शाह पर बोला जुबानी हमला

India-Bangladesh Tensions: T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर भारत और बांग्‍लादेश के बीच चल ड्रामे में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। BCB के एक पूर्व अध्‍यक्ष सैयद अशरफुल हक ने ICC के चेयरमैन जय शाह पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि वह एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जिन्होंने कभी बल्‍ला नहीं पकड़ा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 10, 2026

India-Bangladesh Tensions

ICC President Jay Shah (Photo Credit - IANS)

India-Bangladesh Tensions: टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच चल रही खींचतान में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के एक पूर्व अध्‍यक्ष सैयद अशरफुल हक ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के चेयरमैन जय शाह पर तीखा हमला बोला है। हक ने इस मुद्दे को संभालने के तरीके को लेकर शाह की आलोचना करते हुए कहा कि वह एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जिन्होंने कभी बल्‍ला नहीं पकड़ा। ज्ञात हो कि बीसीबी ने अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अपने मैचों को भारत से श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग की है, लेकिन आईसीसी ने अभी तक इस मामले पर कोई फैसला नहीं लिया है।

राजनेताओं ने हाईजैक किया क्रिकेट के अंदर का इकोसिस्टम

सैयद अशरफुल हक ने टीओआई से बातचीत में कहा कि क्रिकेट के अंदर का इकोसिस्टम को भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के राजनेताओं ने हाईजैक कर लिया है। उन्होंने दावा किया कि अगर आईसीसी में जगमोहन डालमिया, आईएस बिंद्रा, माधवराव सिंधिया, एनकेपी साल्वे या एन श्रीनिवासन जैसे लोग होते तो बांग्‍लादेश के टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैचों को भारत से श्रीलंका में शिफ्ट करने जैसी स्थिति कभी नहीं आती।

जय शाह पर निशाना साधा

उन्‍होंने कहा कि अब इसे पूरी तरह से हाईजैक कर लिया गया है। ऐसे लोग हैं, जिन्होंने कभी बल्ला नहीं पकड़ा। आपके पास जय शाह हैं, जिन्होंने कॉम्पिटिटिव मैच में कभी क्रिकेट बैट भी नहीं पकड़ा है। हमारे खेल सलाहकार बयान देते हैं कि बांग्लादेश को भारत नहीं जाना चाहिए। यह एक वर्ल्ड कप इवेंट है, यह आईपीएल नहीं है। यह एक इंटरनेशनल वर्ल्ड कप इवेंट है। आप इस तरह के जल्दबाजी वाले बयान नहीं दे सकते।

आईसीसी ने साधी चुप्‍पी

वहीं, एक रिपोर्ट में बीसीबी के करीबी एक सीनियर सूत्र के हवाले से कहा गया है कि दूसरा पत्र खेल मंत्रालय के सलाहकार आसिफ नज़रुल के साथ चर्चा के बाद भेजा गया था, जिसमें आईसीसी ने विशेष रूप से सुरक्षा जोखिमों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था। हालांकि पत्र की सटीक सामग्री गोपनीय है, लेकिन यह इंगित करता है कि बांग्लादेश ने अब अपनी चिंताओं को विस्तार से बताया है। आईसीसी ने इस पर अब तक सार्वजनिक रूप से चुप्पी साध रखी है, जबकि वह ढाका से और जानकारी मांग रहा है।

पहले किया गया था ये दावा

इससे पहले, रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि आईसीसी ने बीसबी के मैचों को शिफ्ट करने के अनुरोध को खारिज कर दिया है और एक अल्टीमेटम जारी किया गया कि टीम को भारत जाना होगा या पॉइंट्स गंवाने होंगे। हालांकि, बांग्लादेश ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया और इसके बजाय दावा किया कि आईसीसी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वे उनकी मांगों पर विचार करते हुए बोर्ड के साथ काम करेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

T20 World Cup 2026

Published on:

10 Jan 2026 07:04 am

Hindi News / Sports / Cricket News / कभी बल्ला नहीं पकड़ा… भारत-बांग्लादेश की खींचतान के बीच पूर्व BCB प्रमुख ने ICC चीफ जय शाह पर बोला जुबानी हमला

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026: आयरलैंड ने किया 15 सदस्यीय टीम का ऐलान, 9वीं बार इतिहास रचने को तैयार ‘आयरिश आर्मी’!

क्रिकेट

WPL 2026 का धमाकेदार आगाज, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस के जबड़े से छीनी जीत

Nadine de Klerk
क्रिकेट

MI vs RCB: स्मृति मंधाना ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

WPL Cricket Match
क्रिकेट

बांग्लादेश ने अपने पूर्व कप्तान को बताया ‘इंडियन एजेंट’, फिर डिलीट किया पोस्ट, मचा बवाल

क्रिकेट

WPL 2026: RCB को बड़ा झटका, चोट के चलते शुरुआत कुछ मुक़ाबले नहीं खेलेगी ये स्टार खिलाड़ी

WPL 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.