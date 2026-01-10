IND vs NZ: क्या फिर से क्लीन स्वीप करेगा न्यूजीलैंड? ODI सीरीज से पहले विल यंग ने भारत को किया ये चैलेंज

India vs New Zealand ODI Series: अक्टूबर-नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड ने भारत में भारत के खिलाफ 3-0 से क्लीन स्वीप किया था, जिसे 21वीं सदी के टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा उलटफेर माना जाता है। उस हार ने भारत की 12 साल 18 सीरीज की घर पर अजेय रहने की दौड़ को खत्म कर दिया। वह न्यूज़ीलैंड की 1955 के बाद भारतीय धरती पर पहली टेस्ट सीरीज जीत थी। बेंगलुरु में उस पहली जीत से पहले न्यूजीलैंड ने 36 सालों तक भारत में एक भी टेस्ट नहीं जीता था और फिर उन्होंने लगातार तीन टेस्ट जीते। उस सीरीज के हीरो रहे विल यंग अब एक बार फिर भारत के खिलाफ खेलने को तैयार हैं। यंग ने सीरीज से पहले कहा कि थोड़ी अलग टीम के साथ भारत आने का ये शानदार मौका है। वह चाहते हैं कि भारत में एक और सीरीज जीतें।