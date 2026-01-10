10 जनवरी 2026,

शनिवार

क्रिकेट

IND vs NZ: क्या फिर से क्लीन स्वीप करेगा न्यूजीलैंड? ODI सीरीज से पहले विल यंग ने भारत को किया ये चैलेंज

India vs New Zealand ODI Series: क्या न्‍यूजीलैंड की टीम पिछली टेस्‍ट सीरीज की तरह इस बार भी वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप का सपना देख रही है। सीरीज से पहले विल यंग ने कहा है कि वह चाहते हैं कि इतिहास फिर दोहराया जाए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 10, 2026

India vs New Zealand ODI Series

न्‍यूजीलैंड के स्‍टार खिलाड़ी विल यंग। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ESPNcricinfo)

India vs New Zealand ODI Series: अक्टूबर-नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड ने भारत में भारत के खिलाफ 3-0 से क्लीन स्वीप किया था, जिसे 21वीं सदी के टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा उलटफेर माना जाता है। उस हार ने भारत की 12 साल 18 सीरीज की घर पर अजेय रहने की दौड़ को खत्म कर दिया। वह न्यूज़ीलैंड की 1955 के बाद भारतीय धरती पर पहली टेस्ट सीरीज जीत थी। बेंगलुरु में उस पहली जीत से पहले न्यूजीलैंड ने 36 सालों तक भारत में एक भी टेस्ट नहीं जीता था और फिर उन्होंने लगातार तीन टेस्ट जीते। उस सीरीज के हीरो रहे विल यंग अब एक बार फिर भारत के खिलाफ खेलने को तैयार हैं। यंग ने सीरीज से पहले कहा कि थोड़ी अलग टीम के साथ भारत आने का ये शानदार मौका है। वह चाहते हैं कि भारत में एक और सीरीज जीतें।

प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे विल यंग

दरअसल, विल यंग उस टेस्‍ट सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता, जहां स्‍टार बल्लेबाज भी नाकाम रहे थे। अब 11 जनवरी से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय सरजमीं पर वापस आकर, वह चाहते हैं कि वही विश्वास बना रहे। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में यंग ने कहा कि जाहिर है, यह पिछली बार जब हम यहां थे, उससे अलग फॉर्मेट है, लेकिन ब्लैक कैप्स ने इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के खिलाफ घर पर कुछ बेहतरीन वनडे क्रिकेट खेला है। थोड़ी अलग टीम के साथ भारत आने का यह एक शानदार मौका है। वह चाहते हैं कि भारत में एक और सीरीज जीतें।

क्या न्यूज़ीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी की हार का बदला लेगा?

न्यूजीलैंड की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में भारत से हार का बदला लेने के बारे में पूछे जाने पर यंग ने इसे टाल दिया। उन्‍होंने कहा कि यह चैंपियंस ट्रॉफी से बिल्कुल अलग चुनौती है, वे अलग टीमें थीं, इसलिए वह बात अब पीछे छूट गई है। यह हमारे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं है, हम वनडे क्रिकेट में तीन मैचों की द्विपक्षीय सीरीज के लिए उत्साहित हैं। दोनों टीमें आईसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में दो बार भिड़ीं, जिसमें भारत ने दोनों बार ही कीवियों को हराया। दुबई में स्पिनरों के जादू के बाद रोहित शर्मा ने तूफानी पारी खेली थी। लेकिन, भारत के ज्‍यादा बल्लेबाजी के अनुकूल मैदानों पर हालात अलग होंगे।

'जुनून और मोटिवेशन हमेशा होना चाहिए'

यंग ने आगे कहा कि खासकर जब टी20 वर्ल्ड कप आने वाला हो तो ऐसे में सीरीज का महत्व कम हो जाता है, जब आप अपने देश के लिए खेलते हैं तो ये दो चीजें (जुनून और मोटिवेशन) हमेशा होनी चाहिए। यह टेस्ट और टी20 क्रिकेट से थोड़ा अलग फॉर्मेट है और आजकल आप शायद थोड़ा कम खेलते भी हैं। आपको याद रखना होगा, अभी भी दो आईसीसी इवेंट हैं... चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप, जिनका इतने लंबे समय से शानदार इतिहास रहा है।

