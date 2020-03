भारतीय कप्तान मिताली राज ने दी 10 लाख रुपए की मदद, दीप्ति शर्मा ने भी दिए 50 हजार

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के खिलाफ देश इस वक्त बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि दानवीरों की मदद से ये लड़ाई जरूर थोड़ी आसान होती दिख रही है। इस कड़ी में भारतीय महिला वनडे टीम की कप्तान मिताली राज ने 10 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। मिताली ने 5 लाख रुपए केंद्र सरकार को और 5 लाख रुपए तेंलगाना सरकार को देने की घोषणा की है।

हमें एकसाथ मिलकर आपदा से बाहर निकलना है- मिताली राज

मिताली की तरफ से दी जा रही राशि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में और और तेलंगाना मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराई जाएगी। मिताली ने इसकी जानकारी ट्विटर पर दी है। मिताली ने टिवटर पर कहा, "हमें साथ मिलकर इस आपदा से अपने देश को बाहर निकालना होगा। मैं प्रधानमंत्री राहत कोष में पांच लाख रुपये और तेलंगाना मुख्यमंत्री राहत कोष में भी पांच लाख रुपये दान करती हूं। "

All of us need to join hands in this fight against the deadly coronavirus. I pledge to contribute my little bit - Rs. 5 lakh to The PM - CARES Fund and Rs 5 lakh to the Telangana Chief Minister’s Relief Fund . #PMCARES @PMOIndia @narendramodi Ji @TelanganaCMO https://t.co/o7kHEuIeT6