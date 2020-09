लिम्का बुक रिकॉर्ड पाने वाले RR के Yashasvi Jaiswal की दिलचस्प कहानी

नई दिल्ली। संभवता वर्ष 2020 यशस्वी जायसवाल ( yashasvi jaiswal ) के लिए बहुत खास साबित हो रहा है। वह मंगलवार को शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह में मंगलवार शाम को खेले जाने वाले चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ आईपीएल के चौथे मैच में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पदार्पण कर रहे हैं। हालांकि यह देखना बाकी है कि क्या उन्हें इसमें खेलने का मौका मिलता है क्योंकि 2008 की विजेता टीम अपने पहले ड्रीम 11 आईपीएल 2020 अभियान को शुरू करने जा रही है।

अंडर-19 वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द टूर्नामेंट

जायसवाल ने भारत में इस साल की शुरुआत में आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2020 के फाइनल में पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह छह मैचों में 400 रन बनाने के साथ टूर्नामेंट के शीर्ष रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। युवा खिलाड़ी ने सेमीफाइनल मैच में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ विजयी नाबाद शतक बनाया था।

फाइनल मुकाबले में भारत के लिए यशस्वी ने 88 रन बनाए थे और एक बार आउट होने के बाद, भारतीय बल्लेबाजी क्रम लड़खड़ा गया और सभी 177 पर समेट दिए गए। भारत इस मुकाबले में खिताब का बचाव करने में विफल रहा, जबकि यशस्वी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। राजस्थान रॉयल्स ने यशस्वी को 2.40 करोड़ रुपये की बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया है।

#Throwback to the time when my dream like every other budding cricketer in this country came true & I got to spend time talking with @sachin_rt sir.



The things we discussed,I will always keep with me and remember them.Looking forward to more such interactions in near future sir. pic.twitter.com/LYZMH0TUi2 — Yashasvi Jaiswal (@yashasvi_j) June 28, 2020

उभरता खिलाड़ी

पिछले साल यशस्वी जायसवाल लिस्ट ए क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय क्रिकेटर बने। उन्होंने 17 साल की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी। जायसवाल ने झारखंड के खिलाफ 154 गेंदों में 203 रन बनाए थे, जिसमें वरुण आरोन, अनुकूल रॉय और शाहबाज नदीम जैसे प्रतिद्वंदी शामिल थे। जायसवाल ने विजय हजारे ट्रॉफी 2019 में शानदार फॉर्म दिखाई और पांच मैचों में तीन शतकों के साथ 504 रन बनाए।

लिम्का बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज

जायसवाल ने अंडर-19 स्तर पर भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। वह 2018 एसीसी अंडर-19 एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। जायसवाल ने 319 रन बनाए और हैरिस शील्ड गेम में 99 रनों पर 13 विकेट लिए। इसके परिणामस्वरूप उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया ऐसा इसलिए है क्योंकि यह किसी भी खिलाड़ी द्वारा स्कूल क्रिकेट मैच में सर्वाधिक रन और विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड है।

Jwala Sir and I are doing our bit to support people during this tough time. Please help those in need and we will get through this together. #DoYourBit #StaySafe #StayHealthy pic.twitter.com/dvR2fNMNp0 — Yashasvi Jaiswal (@yashasvi_j) May 27, 2020

कोच का कमाल

उनकी सफलता का श्रेय उनके कोच ज्वाला सिंह को दिया जा सकता है, जिन्होंने मुंबई के एक अन्य भारतीय बल्लेबाज पृथ्वी शॉ को भी कोचिंग दी है। जायसवाल के माता-पिता ने सिंह को पूरी छूट दी, जिससे वह उनके अभिभावक और उनके निर्णयों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति बन गए। सिंह को उम्मीद होगी कि जायसवाल अपने पूर्व शिष्य शॉ की तरह ही उन्हें पहले से ज्यादा सुर्खियों में बनाएंगे।

जायसवाल का संघर्ष

जायसवाल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं लेकिन अपने क्रिकेटिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए वे मुंबई चले गए। उनके पिता भदोही में एक दुकानदार हैं। जायसवाल के स्टारडम में बढ़ोतरी बहुत आसान नहीं थी। उन्हें एक डेयरी की दुकान से बाहर निकाल दिया गया था, जहां वह रात में सोते थे, जबकि उन्होंने मुंबई के मैदानों में कई रातें टेंट में बिताई थीं। ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने खर्च चलाने के लिए पानी-पूरी भी बेची थी। एक स्थानीय कोच ज्वाला सिंह की मदद से, जायसवाल ने विजय हजारे ट्रॉफी 2019 में पदार्पण किया।