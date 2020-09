IPL 2020 Schedule: Chennai Super Kings और Mumbai Indians में होगी पहली भिड़ंत, यहां देखें पूरा शेड्यूल

नई दिल्‍ली: 19 सितंबर से आईपीएल के 13वें सीजन का आयोजन होने जा रहा है। IPL 2020 के सारे मैच UAE में खेले जाएंगे। अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने इंडियन प्रीमियर लीग का कार्यक्रम जारी कर दिया। शेड्यूल के मुताबिक पहला मैच मुंबई इंडियन्स और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच खेला जाएगा।

🚨 #Dream11IPL 2020 Schedule Announced.



For fixtures and more details, click here 👉 https://t.co/0mj5LBXeah pic.twitter.com/dNPvxMZFVu