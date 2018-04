नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग में रविवार को रॉयल चैंलेजर बेंगलोर का सामना राजस्थान रॉयल्स से हुआ। मैच में टॉस जीत कर विराट कोहली ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। ये वो फैसला था जिसे लेते हुए पिछले 10 मैचों में सभी टीमों ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस मैच में जीत का ये हिट फार्मुला फेल हो गया। राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन की धमाकेदारी पारी के दम पर इस मैच में रॉयल चैंलेजर बेंगलोर को 19 रन से हरा दिया। इस मैच में संजू सैमसन ने 92 रनों की बेहतरीन पारी खेली। जिसके दम पर राजस्थान की टीम बेंगलोर के खिलाफ अपना सर्वोच्च स्कोर बना सकी। जिसका पीछा करने उतरी बेंगलोर की पूरी पारी 198 रन पर ही सिमट गई।

संजू सैमसन के फैन हुए शशि थरूर -

इस मैच में राजस्थान को शाही जीत दिलाने वाले संजू सैमसन की बल्लेबाजी के कायल कांग्रेसी नेता शशि थरूर भी हुए। मैच के बाद शशि थरूर ने सैमसन की तारीफ की। शशि ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से सैमसन की तारीफ पर एक पोस्ट लिखा। बता दें कि सैमसन केरल के त्रिवेंद्रम के रहने वाले है। यहां के सांसद शशि थरूर ही हैं।

As Thiruvananthapuram MP I am so proud of our own Sanju Samson today. What a stunning performance for @rajasthanroyals w/the Indian captain at the receiving end! One more confirmation that it's been too long since his solitary appearance for India.