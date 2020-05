प्रशंसक ने किया ट्वीट तो फिर उभर आया Irfan Pathan का दर्द

नई दिल्ली : भारत के दिग्गज आलराउंडर इरफान पठान (Irfan Pathan) जिस समय टीम इंडिया (Team India) से बाहर हुए, उस समय उनका प्रदर्शन खराब नहीं था। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनका जिस तरह का रिकॉर्ड है, उसे देखते हुए तकरीबन क्रिकेट का अधिकतर जानकार और प्रशंसकों का मानना है कि वह टीम इंडिया के लिए और खेल सकते थे।

इसी साल पठान ने लिया है संन्यास

इरफान पठान ने 2012 में अपने आखिरी टेस्ट मैच में शानदार बल्लेबाजी की थी। इसके बाद उन्होंने घरेलू क्रिकेट में भी शानदार प्रदर्शन किया था। इसके बावजूद चयनकर्ताओं ने उन्हें राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं दी। जब उन्होंने देखा कि अब टीम इंडिया में उनके लिए जगह नहीं है तो इस साल जनवरी में आखिरकार उन्होंने संन्यास ले लिया, लेकिन उनका यह दर्द रह-रह कर छलकता रहता है कि जब वह अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, तब उन्हें टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया। हाल ही में जब एक प्रशंसक ने इरफान के आखिरी टेस्ट मैच का आंकड़ा शेयर किया तो यह दर्द एक बार फिर उभर आया।

प्रशंसक ने बल्लेबाजी प्रदर्शन शेयर किया

इरफान पठान के प्रशंसक ने ट्वीट कर बताया कि इरफान ने 2008 में खेले अपने अंतिम टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 64 नाबाद (21 नाबाद और 43 नाबाद) रन की पारियां खेलीं। इसके अलावा 2012 में श्रीलंका के खिलाफ अपने अंतिम वनडे मैच में नंबर आठ पर बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 29 रन की पारी खेली। वहीं इसी साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 मैच में बतौर सलामी बल्लेबाज उन्होंने 31 रन बनाए।

पठान ने लिखा और यह आखिरी बन गया

प्रशंसक के इस ट्वीट पर इरफान पठान ने जवाब दिया है। उन्होंने लिखा कि वह भी तब जब आप एक हरफनमौला की हैसियत से खेल रहे हैं। एक टेस्ट मैच में डेल स्टेन और मोर्ने मोर्कल जैसे दिग्गज गेंदबाजों के खिलाफ नाबाद 63 रन (प्रशंसक के ट्वीट में नाबाद 64 रन) की पारी खेलते हैं तो यह आपका आखिरी गेम बन जाता है। बता दें कि यह टेस्ट मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद में खेला गया था। इसमें टीम इंडिया पहली पारी में महज 76 रनों पर ऑलआउट हो गई थी। इरफान पठान ने पहली पारी में शीर्ष स्कोरर रहे थे। उन्होंने पहली पारी नाबाद 21 और दूसरी पारी में नाबाद 43 रनों की पारी खेली थी। हालांकि इस टेस्ट में उन्हें 21.2 ओवर की गेंदबाजी में एक भी विकेट नहीं मिला था।

If you are playing as an all rounder n score 63 not out in a test match againts the likes of Steyn n Morkel thn it would turn out to be your last game...