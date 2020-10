धोनी पर Irfan Pathan ने कसा तंज, कहा- 'कुछ लोगों के लिए उम्र महज एक नंबर लेकिन दूसरे के लिए..

नई दिल्ली। IPL के 13वें सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को लगातार तीन मैच में हार का सामना करने के बाद शानदार जीत मिली है। शेन वॉटसन और डुप्लेसिस ने पहले विकेट के लिए 181 रनों की अटूट साझेदारी की और टीम को 18वें ओवर में ही जीत दिला गए। इस जीत के बाद CSK के फैंस में उत्साह भर गया है साथ ही उम्मीद की किरण फिर से जगी है। लेकिन कई लोग टीम के कप्तान धोनी से निराश है।

दरअसल, CSK के चौथे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने चेन्नई को 7 रनों से हरा दिया था। इस हार के कई लोग कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की बैटिंग पर सवाल उठा रहे हैं साथ ही उनकी उम्र को लेकर भी कमेंट किया जा रहा है।

धोनी मैच के दौरान 19वें ओवर में गर्मी से काफी बेहाल नजर आए, उन्हें मैदान पर फीजियो को बुलाना पड़ा और साथ ही कुछ दवा भी लेनी पड़ी। इसी को देखते हुए टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने बिना धोनी का नाम लिए उनपर तंज कसा है। इरफान ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि 'कुछ लोगों के लिए उम्र महज एक आंकड़ा है, जबकि बाकियों के लिए टीम से बाहर किए जाने का कारण…

Age is just a number for some and for others a reason to be dropped...