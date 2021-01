टीम इंडिया को बड़ा झटका, कलाई में चोट के कारण केएल राहुल टेस्ट सीरीज से बाहर

नई दिल्ली। मेलबर्न में जीत के बाद टीम इंडिया के लिए कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अभी वीडियो लीक मामला ठीक से सुलझा भी नहीं था कि टीम इंडिया को बड़ा झटका लग गया है। कलाई में चोट की वजह से टीम के इंडिया के अहम खिलाड़ी केएल राहुल टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनका सिडनी में खेलना तय माना जा रहा था, लेकिन 2 जनवरी को अभ्यास सत्र के दौरान उनकी कलाई मुड़ गई और दर्द उठा। जिसके लिए उन्हें तीन हफ्तों का आराम दिया गया है।

KL Rahul sprained his left wrist while batting in the nets at the MCG during Team India’s practice session on 2nd Jan. The wicketkeeper-batsman won't be available for the remaining 2 Tests of Border-Gavaskar Trophy as he will need about 3 weeks time to recover completely: BCCI https://t.co/VULBMmWVF4