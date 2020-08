Mahendra Singh Dhoni के संन्यास से भावुक हुए Virat Kohli, Suresh Raina पर भी दी प्रतिक्रिया

नई दिल्ली : टीम इंडिया (Team India) के मौजूदा कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) के संन्यास की खबर सुनकर भावुक हो गए हैं। कोहली ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा कि उन्होंने धोनी की कप्तानी में ही टीम इंडिया में डेब्यू किया था और धोनी ने उनका काफी समर्थन किया था। इसलिए वह खुद को काफी भावुक महसूस कर रहे हैं। बता दें कि टेस्ट क्रिकेट से धोनी के संन्यास लेने पर विराट कोहली को ही कप्तानी मिली थी। इतना ही नहीं, जब धोनी ने वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की कप्तानी छोड़ी, तब भी कोहली ने ही उनकी जगह ली थी।

Every cricketer has to end his journey one day, but still when someone you've gotten to know so closely announces that decision, you feel the emotion much more. What you've done for the country will always remain in everyone's heart...... pic.twitter.com/0CuwjwGiiS