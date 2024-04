Live Streaming: ऐसे फ्री में देखने LSG vs CSK का रोमांचक मुक़ाबला, नहीं देने होंगे एक भी रुपये

Live Streaming: ऐसे फ्री में देखने LSG vs CSK का रोमांचक मुक़ाबला, नहीं देने होंगे एक भी रुपये

नई दिल्लीPublished: Apr 19, 2024 01:59:31 pm Submitted by: Siddharth Rai

IPL 2024, Where and where to watch free match: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2024 के प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। आप स्टार स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनल पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा देश की अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ यह मैच देख सकते हैं।

Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings, Live steraming: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 17वे सीजन का 34वां मुक़ाबला लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और पांच बार की चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच खेला जाएगा। लखनऊ के अटल विहारी बाजपई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच को आप कब कहां और कैसे फ्री में देख सकते हैं। आइए जानते हैं।

IPL 2024 कब खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच मैच?

IPL का 16वां मुक़ाबला लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच बुधवार, 19 अप्रैल यानी आज खेला जाएगा। IPL 2024: कहां खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच मैच?

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच यह मुक़ाबला लखनऊ के अटल विहारी बाजपई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। IPL 2024: कब शुरू होगा लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का मुकाबला?

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) मैच भारतीय समयानुसार शम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच का टॉस 7. 00 बजे होगा। IPL 2024: कौन से टीवी चैनल पर प्रसारित होंगे IPL के मैच?

इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण का अधिकार अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। आप स्टार स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनल पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा देश की अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ यह मैच देख सकते हैं। IPL 2024: फोन या लैपटॉप पर कैसे देख सकते हैं लाइव मैच?

इस मैच की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में जियो सिनेमा ऐप पर देखी जा सकती है। इसके अलावा आप मैच से जुड़ी खबरें, लाइव अपडेट्स और रिकॉर्ड्स www.patrika.com पर भी पढ़ सकते हैं। IPL 2024: फ्री में कैसे देख सकते हैं लाइव मैच?

जियो सिनेमा में इस मैच का प्रसारण हो रहा है। इस एप में लाइव मैच देखने के लिए आपको किसी तरह का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने फोन में जियो सिनेमा एप इंस्टॉल करके फ्री में इंडियन प्रीमियर लीग के सभी मैच देख सकते हैं। पढ़ना जारी रखे