Mahendra Singh Dhoni की जिंदगी की ये शिक्षाएं आपकी जिंदगी बदल देंगी

महेंद्र सिंह धोनी ( Mahendra Singh Dhoni ), दुनिया के सबसे सफल विकेटकीपर-बल्लबाजों में से एक और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, आज यानी कि 7 जुलाई को 38 वर्ष के हो गए हैं। उनकी जिंदगी मिसाल है कि इन्सान में अगर किसी चीज से लिए पैशन या जबरदस्त लगन हो, तो वह उसे जरूर हासिल करता है। लाखों-करोड़ों लोग, जो जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, धोनी की जिंदगी उनके लिए एक मिसाल है।

पिच पर बने रहोगे, तो रन तो बनेंगे ही

महेंद्र सिंह धोनी ( Mahendra Singh Dhoni ) एक मध्यवर्गीय परिवार में जन्मे थे। क्रिकेट में सफलता भी उन्हें थाली में परोसकर नहीं मिली। विकेटकीपिंग के दस्ताने और बैट खरीदने तक के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा था। तमाम योग्यता होने के बावजूद राष्ट्रीय टीम में उनका चयन अपने समकालीन हमउम्र खिलाड़ियों की तरह आसानी से नहीं हो सका था। लेकिन धोनी की बैटिंग और उनकी जिंदगी की फिलॉसॉफी यही है – अगर पिच पर बने रहोगे, तो रन तो बनेंगे ही। इसलिए अपना लक्ष्य हासिल करने तक मेहनत करना न छोड़ें। जब लक्ष्य हासिल हो जाए, तो अगला बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर उसके लिए मेहनत करें। लगातार मेहनत करते रहें।

दबाव को हावी न होने दें, सफलता के लिए प्रयास जारी रखें

महेंद्र सिंह धोनी ( Mahendra Singh Dhoni ) को कैप्टन कूल भी कहा जाता है। दरअसल जब वह कप्तान थे, तो उनके चेहरे पर कभी निराशा, हताशा या मैच जीतने की अत्यधिक खुशी नहीं देखी गई। कई बड़े खिलाड़ी बड़े मैचों के प्रेशर में नाखून चबाते देखे गए, लेकिन धोनी बिल्कुल शांत नजर आते थे। दरअसल वह जानते हैं कि शांत रहने पर ही कोई व्यक्ति सही फैसले कर सकता है। दवाब में आने पर इन्सान अकसर गलत निर्णय ले लेता है। इसलिए जीवन के जिस भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, तो चुनौतियां आने पर दबाव में न आएं, बल्कि शांतचित्त से समस्याओं का हल निकालने के लिए चिंतन-मनन करें।

धोनी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने का सिलसिला सोशल मीडिया पर जारी है। बीसीसीई, रिषभ पंत और कई बड़ी हस्तियों ने ट्वीटकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी हैं।

Happy birthday mahi bhai . Thank u for always being there as a mentor as a brother as a friend. Have more success in life always🤗🤗 @msdhoni pic.twitter.com/X35YD12h9u