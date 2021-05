यूके में खेलने के लिए उत्साहित मयंक अग्रवाल, बताया कैसी है तैयारी

नई दिल्ली। टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज मयंक अग्रवाल यूके में खेलने के लिए बहुत उत्साहित हैं। गुुरुवार को मयंक ने अपने प्रशिक्षण कीट के साथ एक नई तस्वीर सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर शेयर की है। इस दौरान वह जिस टीशर्ट में नजर आ रहे हैं उस पर बीसीसीआई का लोगो और प्रायोजकों के नाम लिखे हुए हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए मयंक ने कैप्शन में लिखा,'मेरी तैयारी पूरी जोर-शोर से चल रही है और उत्साह बढ़ता ही जा रहा है।'

यह भी पढ़ें— क्रिकेट का जुनून: उम्र मात्र 2 साल, लगाता है विराट कोहली की तरह तगड़े शॉट, देखें वीडियो

10 दिन तक क्वारंटीन में रहेगी भारतीय टीम

इस तस्वीर में मयंक प्रैक्टिस के लिए जाते नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह तस्वीर घर के बाहर क्लिक गई है। बता दें कि भारतीय टीम 2 जून को साउथेम्प्टन जाने वाली है। जहां पूरी टीम को 10 दिनों तक क्वारंटीन रहना होगा। इस दौरान पूरी टीम बायो—बबल के नियमों का पालन करेगी।

18 जून से खेलगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप

टीम इंडिया 18 जून से न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेलेगी। यह मैच एजेस बाउल में खेला जाएगा। इसके बाद विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ 3 टी20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। सीरीज की शुरुआत 4 अगस्त से ट्रेंट ब्रिज में होगी।

राहुल और प्रसिद्ध कृष्णा भी टीम में शामिल

टीम इंडिया में मयंक अग्रवाल और रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं कोरोना वायरस से उभर चुके प्रसिद्ध कृष्णा और रिद्धिमान शाह भी टीम से जुड़ गए हैं। केएल राहुल, जिनकी एक्यूट एपेंडिसाइटिस की सर्जरी हुई थी वो भी टीम के साथ जुड़ गए हैं। साउथेम्प्टन जाने से टीम इंडिया को मुंबई में क्वारंटीन रहना होगा। टीम में 4 स्टैंड—बाय खिलाड़ी कृष्णा, अभिमन्यु ईश्वरन, आवेश खान और अर्जन नागवासवाला भी शामिल हैं।

यह भी पढ़ें— न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर सर रिचर्ड हेडली बोले- भारत ने टेस्ट क्रिकेट को जीवित रखा है...

Mayank Agarwal shares a picture of himself in India’s new training kit 🤩🇮🇳



Do you like it? 🤔👇🏻



📸 - Mayank Agarwal#India #TeamIndia pic.twitter.com/IHB6htUSJD