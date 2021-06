इंग्लैंंड की ओर से हाल ही डेब्यू करने वाले ओली रॉबिंसन के नस्लभेदी और लिंगभेदी पुराने ट्वीट वायरल हो रहे हैं। हालांकि गेंदबाज ने डेब्यू के दिन ही इस बारे में माफी मांगी, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड इस मामले में अपने हिसाब से जांच करेगी। अब रॉबिनसन के बाद इंग्लैंड टीम के कप्तान इयोन मोर्गन और विकेटकीपर जोस बटलर भी मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। ये दोनों भारतीय अंग्रेजी का मजाक उड़ाने के दोषी पाए गए हैं। अब इनके पुराने ट्वीट वायरल हो रहे हैं। ऐसे में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड इन दोनों क्रिकेटरों पर कार्यवाही कर सकता है।

भारत के लोगों की अंग्रेजी का मजाक उड़ाया था

दरअसल, इयोन मोर्गन और जोस बटलर ने करीब 4 साल पहले भारतीय अंग्रेजी का मजाक उड़ाया था। वहीं न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रैंडन मैकुलम ने भी कुछ ऐसा ही किया था। इन तीनों क्रिकेटरों ने भारतीय इंग्लिश का मजाक उड़ाया था। साथ ही भारत में जिस तरह से कुछ लोग टूटी-फूटी इंग्लिश बोलते है, उसको लेकर भी उन्होंने भारतीयों की खिल्ली उड़ाई थी। मैकुलम के द्वारा वर्ष 2018 में किए गए ऐसे ट्वीट से कई भारतीय क्रिकेट फैंस आहत हो गए थे।

यह लिखा था टवीट में

न्यूजीलैंड के क्रिकेटर ब्रैंडन मैकुलम ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि,' josbuttler Sir, you play very good Opening batting।' इसके बाद मोर्गन ने इसी बात में जोड़ते हुए लिखा था कि 'Sir you'are my favourite batsman।' अब इनके पुरान ट्वीट फिर से वायरल हो रहे हैं। ऐसे में अब भारत के क्रिकेट फैंस इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से इस मामले पर ध्यान देने और इन खिलाड़ियों पर जल्द कार्यवाही की मांग कर रहे हैं।

गिर सकती है गाज

इयोन मोर्गन और जोस बटलर दोनों ही आईपीएल में सक्रिय हैं। इयोन मोर्गन आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान हैं और जोस बटर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं। ऐसे में अगर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड इस मामले को अपने हाथों में लेती है तो इन दोनों खिलाड़ियों पर गाज गिर सकती है। ऐसा ही एक मामला ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ था। तनवीर संघा सहित ऑस्ट्रेलिया के अंडर-19 क्रिकेटरों के एक वर्ग ने फ्रेजर-मैकगुर्क द्वारा किए गए एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर अंग्रेजी के भारतीय लहजे की खिल्ली उड़ाई थी।