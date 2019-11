धोनी मैदान पर जल्द करने वाले हैं वापसी, तीन महीने बाद उतरे प्रैक्टिस सेशन में

रांची। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को मैदान पर फिर से देखने के लिए पूरा देश उनकी वापसी की दुआएं कर रहा है। फैंस ने धोनी को आखिरी बार मैदान पर वर्ल्ड कप फाइनल में ही देखा था। धोनी को क्रिकेट से दूरी बनाए हुए करीब तीन महीने का वक्त हो गया है और इस बीच में फैंस ने और खुद टीम के खिलाड़ियों ने धोनी को बहुत मिस किया है। अब लगता है कि धोनी जल्द ही मैदान पर वापसी करने वाले हैं। धोनी ने खुद इस बात के संकेत दिए हैं।

धोनी ने रांची स्टेडियम में की प्रैक्टिस

दरअसल, धोनी ने क्रिकेट की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। माही ने शुक्रवार को झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन(JSCA) के स्टेडियम में अभ्यास शुरू कर दिया है। हैरान करने वाली बात ये है कि विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धौनी ने इससे एक दिन पहले लॉन टेनिस टूर्नामेंट में हाथ आजमाया और खिताब भी अपने जोड़ीदार के साथ जीत लिया।

