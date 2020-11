मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 57 रनों से हराया, फाइनल में पहुंची

नई दिल्ली। दुबई में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2020 के पहले क्वालीफायर मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 57 रनों से हरा दिया। इसके साथ उसने फाइनल में प्रवेश किया। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने 201 रनों का लक्ष्य ररवा था। इसके जवाब में कप्तान श्रेयस की टीम ने बीस ओवरों में आठ विकेट खोकर 143 रन बना सकी।

Mumbai Indians win by 57 runs against Delhi Capitals in the first qualifier match in Dubai.



(Picture credit: IPL Twitter) pic.twitter.com/bVD0UZn7E6