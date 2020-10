आईपीएल मैच में दिखी इस खूबसूरत हसीना ने लूटा सबका दिल, मिस्ट्री गर्ल के रहस्य से पर्दा उठा, जानिए कौन हैं वो?

नई दिल्ली। आईपीएल सीजन 13 (IPL 13) का 36वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और किंग्स इलेवन पंजाब (Mumbai Indians vs Kings Eleven Punjab) के बीच खेला गया। दो सुपर ओवर में खेला गया यह मैच आईपीएल हिस्ट्री (IPL History) के पन्नों में दर्ज हो गया। इसके साथ ही यह मैच पिछले दो-तीन दिन से सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। दरअसल, इस मैच के दौरान दर्शक दीर्घा में एक मिस्ट्री गर्ल (Mystery Girl) नजर आईं, जिसने सबको को अपनी और आकर्षित किया। सभी के मन में यही सवाल उठ रहा था कि आखिरकार इस मिस्ट्री गर्ल (Mystery Girl) का क्रिकेट (Cricket) से क्या संबंध हैं। कौन है यह मिस्ट्री गर्ल? तो आइए जानते हैं इस मिस्ट्री गर्ल की पूरी हिस्ट्री...

ग्लैमर के तड़के के बिना फीकी आईपीएल लीग

आईपीएल में हर साल क्रिकेट के साथ ग्लैमर का तड़का लगता है। एक से बढ़कर एक सुंदर चेहरे मैचों का लुत्फ उठाते देखे जाते हैं। लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते लगी पाबंधियों के चलते ग्लैमर के बिना आईपीएल लीग फीकी नजर आ रही है। इस बार आईपीएल फ्रेंचाइजियों के साथ टीम के खिलाड़ी और स्टॉफ के सदस्य मौजूद हैं।

इस हसीना ने खींचा सबका ध्यान

मुंबई बनाम पंजाब के बीच खेले गए इस मुकाबले में दर्शक दीर्घा में एक मिस्ट्री गर्ल को देखा गया। इसके बाद से ही हर कोई यह जानने को उत्सुक है कि आखिरकार यह हसीना कौन है।

