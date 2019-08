पाक अभिनेत्री की शादी का ऑफर नीशाम ने ठुकराया तो कर दिया भारतीयों पर हमला

नई दिल्ली : पाकिस्तान की टेलीविजन अभनेत्री सहर शेनवारी ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बेहतरीन ऑलराउंडर जिम्मी नीशाम को ट्वीट कर सरेआम शादी करने और उनके बच्चों की मां बनने का ऑफर दिया था। उनकी फीलिंग्स को ध्यान में रखकर जिम्मी नीशाम ने ट्विटर पर ही उनके प्रपोजल का जवाब दिया है। उन्होंने सीधे-सीधे तो नहीं, लेकिन इशारे-इशारे में इस अभिनेत्री का ऑफर ठुकरा दिया है। लेकिन जिम्मी निशाम का जवाब मिलने से खुशी से फूली न समाई यह अभिनेत्री बौरा गई हैं। उन्होंने भारतीयों पर निशाना साध दिया है।

I feel like I have a much lessened fear of eternal damnation in hell thanks to travelling through LA Airport a few times