भारत में ही होगा IPL का अगला संस्करण,IPL 2022 में दो नयी टीमें लेंगी हिस्सा

बीसीसीआई सचिव जाए शाह ने कंफर्म किया कि आईपीएल का अगला संस्करण का आयोजन भारत में ही होगा कोविड-19 के कारण 2021 आईपीएल को बीच में ही स्थगित करना पड़ा था, इसके बाद बचे हुए मैचों का आयोजन दुबई में कराया गया। हालांकि यह भी आयोजन बेहद सफल रहा। लेकिन आईपीएल का आयोजन देश में हो यही सभी भारतीय चाहते हैं। जय शाह ने कहा अगले संस्करण से दो नई टीमें जुड़ेंगी ,कुछ ही दिन में मेगा ऑक्शन होने वाला है। हर टीम में कुछ नए खिलाड़ी जुड़ेंगे ,कुछ को पुराने टीम से अलग होना पड़ेगा ।नए समीकरण को देखना काफी दिलचस्प होगा। चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा आयोजित प्रोग्राम में बीसीसीआई सचिव जय शाह ने यह बात कही।

15th season of the IPL will take place in India and it will be more exciting with new teams joining. We have a mega auction coming up to see what the new combination looks like: BCCI Secretary Jay Shah



