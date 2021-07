भारतीय क्रिकेट के इतिहास में 13 जुलाई का दिन बहुत अहम है। 19 साल पहले आज ही के दिन सौरव गांगुली की कप्तानी में टीम इंडिया ने वर्ष 2002 में इतिहास रख था। लॉर्ड्स के मैदान पर टीम इंडिया ने नैटवेस्ट सीरीज का फाइनल मुकाबला जीता था। इस जीत के हीरो ऑलराउंडर युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ रहे रहे थे। एक बार तो यह मुकाबला टीम इंडिया के हाथों से निकलता दिख रहा था, लेकिन मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह की तूफानी पारी ने टीम इंडिया को जीत दिलाई। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारत को 326 रन का लक्ष्य दिया।

इंग्लैंड की बल्लेबाजी भी रही शानदार

इंगलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर बनाया। इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग करते हुए मार्कस ट्रेसकॉथिक और कप्तान हुसैन ने शतक जड़े। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 185 रन की साझेदारी रही। मार्कस ने अपनी पारी में 7 चौके और 2 सिक्स लगाए। वहीं हुसैन ने 10 चौके लगाए। इसके अलावा एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने 32 गेंदों में 40 रन की पारी खेली। भारतीय टीम के बॉलर जहीर खान ने इंग्लैंड के 3 विकेट झटके। वहीं आशीष नेहरा और अनिल कुंबले को 1-1 विकेट मिला।

यह भी पढ़ें— 1983 वर्ल्ड कप जीत के हीरो पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन, क्रिकेट जगत में शोक की लहर

#OnThisDay in 2002 📍 Lord's, London



A moment to remember for #TeamIndia as the @SGanguly99-led unit beat England to win the NatWest Series Final. 🏆 👏 pic.twitter.com/OapFSWe2kk