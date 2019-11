मैदान पर वापसी करते ही ट्रोल हो गए पृथ्वी शॉ, विराट कोहली का स्टाइल किया कॉपी

नई दिल्ली। टीम इंडिया के स्टार फ्यूचर पृथ्वी शॉ मैदान पर लौट आए हैं। डोप टेस्ट में फेल होने की वजह से पृथ्वी शॉ को बीसीसीआई ने आठ महीने के लिए बैन कर दिया था। पृथ्वी शॉ का आठ महीने का वनवास खत्म हो गया है। इस युवा खिलाड़ी ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से मैदान पर वापसी की है और आते ही अपने पहले मैच में धमाकेदार पारी भी खेल डाली, लेकिन ये खिलाड़ी मैदान पर वापसी करते ही सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हो गया है।

अपने सेलिब्रेशन की वजह से ट्रोल हो गए पृथ्वी शॉ

दरअसल, पृथ्वी शॉ ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के अपने पहले मैच में 39 गेंदों में 63 रन की धमाकेदार पारी खेली। मुंबई की तरफ से खेलते हुए पृथ्वी शॉ ने असम के खिलाफ जैसे ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की तो उन्होंने इसका सेलिब्रेशन कुछ खास अंदाज में मनाया और यही अंदाज उनके सोशल मीडिया पर ट्रोल होने की वजह बन गया है।

Welcome back! He is making a comeback today and @PrithviShaw makes it a memorable one with a fine-half century for Mumbai against Assam in @Paytm #MushtaqAliT20. pic.twitter.com/hiBfiElhed — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 17, 2019

पृथ्वी ने कॉपी किया विराट का स्टाइल

पृथ्वी शॉ ने हाफ सेंचुरी पूरी करने के बाद कुछ उसी अंदाज में सेलिब्रेट किया, जिस अंदाज में विराट कोहली आईपीएल और अपनी एक टेस्ट सेंचुरी के दौरान कर चुके हैं। विराट के स्टाइल को कॉपी करने को लेकर क्रिकेट फैंस ने पृथ्वी शॉ को खूब खरी-खोटी सुनाई है। विराट ने पिछले साल दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया टूर पर पर्थ में सेंचुरी जड़ने के बाद इसी अंदाज में सेलिब्रेट किया था। अब पृथ्वी के इस अंदाज को फैंस अति आत्मविश्वास (Over Confidence) बता रहे हैं।

An incredible innings from a remarkable player. What a celebration from Virat Kohli! #AUSvIND pic.twitter.com/kTHMmycfFb — Cricket Network (@CricketNetwork) December 16, 2018

पृथ्वी के इस वीडियो पर एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है, 'युवा बल्लेबाजों के साथ यही परेशानी है, बैन से वापसी करने के बाद अपेक्षाकृत कमजोर बॉलिंग अटैक के खिलाफ हाफसेंचुरी बनाकर इस तरह की प्रतिक्रिया दिखाना, इन्हें विनम्र होना सीखना होगा। '

एक अन्य यूजर ने लिखा, 'पृथ्वी शॉ को काफी ओवररेट करके आंका जा रहा है, वे अगले कांबली हैं। उन्होंने इस तरह का रूखा व्यवहार दिखाया तो इस तरह के मौके को गंवा देंगे। '