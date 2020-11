IPL 2020: RCB के निदेशक ने चहल के खेल को सराहा, कहा-वह एक चालाक शतरंज के खिलाड़ी हैं

दुबई। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के क्रिकेट निदेशक माइक हेसन ने शनिवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2020 में युजवेंद्र चहल के प्रदर्शन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि स्पिनर किसी भी बल्लेबाज को आउट करना जानता है ।

गौरतलब है कि आरसीबी शुक्रवार को आईपीएल 2020 से बाहर हो गई, क्योंकि एलिमिनेटर संघर्ष में सन राइजर्स हैदराबाद के खिलाफ टीम को हार का सामना करना पड़ा। टीम ने 14 मैचों से 14 अंकों के साथ चौथे स्थान पर ग्रुप चरण समाप्त किया था। हेसन का कहना है कि "मुझे लगता है कि जिस तरह से वह खेल पढ़ता है, वह एक बहुत चालाक खिलाड़ी है, हर कोई जानता है कि वह एक शतरंज खिलाड़ी है।

