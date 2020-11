SRH vs RCB: हैदराबाद ने बेंगलोर को हरा क्वालीफायर-2 में बनाई जगह

नई दिल्ली। सनराइजर्स हैदराबाद ने शुक्रवार को शेख जाएद स्टेडियम में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 13वें सीजन के एलिमिनेटर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को छह विकेट से हरा दिया। हैदराबाद हालांकि फाइनल में नहीं पहुंची है। वह अब क्वालीफायर-2 में दिल्ली कैपिटल्स से भिड़ेगी और अगर वो मैच जीत लेती है तो फाइनल खेलेगी। बेंगलोर लीग से बाहर हो गई है।

SRH vs RCB: Royal Challengers Bangalore ने हैदराबाद को दिया 132 रनों का टारगेट

#SunrisersHyderabad beat #RoyalChallengersBangalore by 6 wickets in the eliminator match of #IPL2020 (Kane Williamson 50*)



