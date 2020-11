SRH vs RCB: Royal Challengers Bangalore ने हैदराबाद को दिया 132 रनों का टारगेट

नई दिल्ली। सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर शुक्रवार को शेख जाएद स्टेडियम में जारी आईपीएल-13 के एलिमिनेटर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को बड़ा स्कोर नहीं करने दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने वाली बेंगलोर 20 ओवरों में सात विकेट खोकर 131 रन ही बना पाई। बेंगलोर के लिए अब्राहम डिविलियर्स ने सबसे अधिक 56 रनों की पारी खेली। उन्होंने 43 गेंदों का सामना किया और पांच चौके लगाए। एरॉन फिंच ने भी 32 रनों का योगदान दिया।

Royal Challengers Bangalore (RCB) set a target of 132 runs for SunRisers Hyderabad in eliminator match of #IPL2020, being played at Sheikh Zayed Stadium in Abu Dhabi. (AB de Villiers 56, Aaron Finch 32, Jason Holder 3-25)



(Pic courtesy: Indian Premier League Twitter) pic.twitter.com/16Ra8XgypV