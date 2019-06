युवराज सिंह के लिए रोहित शर्मा का भावुक ट्वीट, कहा- बेहतर विदाई का हकदार था मेरा भाई

मुंबई। भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी और सिक्सर किंग के नाम से मशहूर युवराज सिंह ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। सोमवार को मुंबई में मीडिया को बुलाकर युवराज सिंह ने संन्यास का ऐलान किया। युवी के रिटायरमेंट से ना सिर्फ उनके फैंस निराश हैं, बल्कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों में भी एक उदासी छा गई है। हिटमैन रोहित शर्मा ने सोशल मीडिया पर युवराज सिंह को भावुद विदाई दी है।

रोहित ने कहा- बेहतर विदाई के हकदार थे युवी

रोहित शर्मा ने ट्विटर पर युवराज सिंह को लेकर एक भावुक पोस्ट की है। रोहित ने कहा है कि युवराज सिंह एक बेहतर विदाई के हकदार थे, जो उन्हें नहीं मिली है। रोहित ने युवराज के करियर को शानदार बताते हुए कहा है, "जब आपके पास वो चीज नहीं रहती, तभी आपको उसकी कमी का अहसास होता है। बहुत सारा प्यार मेरे भाई। आप एक बेहतर विदाई के हकदार थे।"

You don’t know what you got till its gone. Love you brotherman You deserved a better send off. @YUVSTRONG12 pic.twitter.com/PC2cR5jtLl

युवी ने रोहित के ट्वीट का दिया भावुक जवाब

रोहित के इस ट्वीट का जवाब देते हुए युवराज सिंह ने लिखा है, "तुम जानते हो मैं अंदर से कैसा महसूस कर रहा हूं। बहुत सारा प्यार मेरे भाई...वर्ल्ड कप में लेजेंड बनों।" रोहित शर्मा ने कहीं ना कहीं अपने ट्वीट के जरिए टीम मैनेजमेंट पर निशाना साधा है। रोहित ने अपने ट्वीट में युवी की बेहतरीन विदाई का जिक्र किया है और किसी खिलाड़ी के बेहतरीन विदाई तभी होती है, जब वो मैदान पर क्रिकेट को अलविदा कहे और उसके सम्मान में पूरी टीम के साथ पूरा देश खड़ा नजर आए।

You know how I feel inside ! Love u brothaman you go be a legend ❤️

युवराज के लिए सौरव गांगुली ने भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, " प्यारे युवी...हर अच्छी चीज़ का अंत हो जाता है...और यह एक अद्भुत बात है...तुम मेरे भाई की तरह थे...सारे देश को तुम पर फख्र है। एक शानदार करियर के लिए बधाई...बहुत सारा प्यार।"

युवराज सिंह ने भारतीय टीम के लिए 40 टेस्ट, 304 वनडे और 58 टी20 मैच खेले, जिसमें उन्होंने टेस्ट में 1900 रन तो, वनडे में 8701 रन बनाए। युवी, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और गौतम गंभीर जैसे उन भारतीय दिग्गज खिलाड़ियों में से हैं जिन्हें एक अच्छी विदाई नहीं मिल सकी। युवराज ने अपना आखिरी मैच 2017 में खेला था।

@YUVSTRONG12 dear Yuv .. every good thing comes to an end .. I tell u this was a marvellous thing..u were like my brother very dear.. and now after u finish even dearer.. the entire country will be proud of u . Love u lots..fantastic career..@bcci