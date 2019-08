शोएब अख्तर ने किया आर्टिकल 370 हटने का विरोध, भारत के खिलाफ दिया बड़ा बयान

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 के हटने से पाकिस्तान की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। पाकिस्तान में नेता से लेकर सैन्य अधिकारी आर्टिकल 370 के हटने का विरोध कर रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी आर्टिकल 370 के हटने का विरोध किया है।

शोएब अख्तर के सियासी अल्फाज

दरअसल, शोएब अख्तर भी पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों और नेताओ की जुबानी बोल रहे हैं। अख्तर ने ये झूठा दावा किया है कि कश्मीर में हिंदुस्तान लोगों पर अत्याचार करता है। शोएब ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर किया है, जिसमें एक बच्चे की फोटो है। बच्चे की एक आंख पर पट्टी बंधी हुई है। इस तस्वीर पर लिखा है, आप त्याग को परिभाषित करते हैं, हम आपकी आजादी के लिए प्रार्थना करते हैं और इस मकसद के लिए जीना शानदार है। इस फोटो के जरिए शोएब ने ईद की मुबारकबाद दी है।

आर्टिकल 370 हटने से छटपटाया हुआ है पाकिस्तान

शोएब अख्तर के इस ट्वीट के बाद भारतीय यूजर्स ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया है। शोएब मलिक की फोटो पर कमेंट करते हुए लोग कह रहे हैं कि तुम पहले अपने बलूचिस्तान का हाल देखो। यूजर्स ने शोएब अख्तर को खूब खरी-खोटी सुनाई है। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद से पाकिस्तान छटपटा गया है। उसने भारत से व्यापारिक संबंध खत्म कर दिए हैं। समझौता एक्सप्रेस को रोकने का ऐलान और दोनों देशों के बीच चलने वाली बसों को भी पाकिस्तान ने रोक दिया है। इतना ही नहीं पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त को भी निष्कासित कर दिया गया है।

मोदी सरकार के फैसले के बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया में कश्मीर मुद्दे पर भारत सरकार के फैसले के खिलाफ समर्थन हासिल करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, अमरीका समेत कई देश इससे पल्ला झाड़ चुके हैं।

We stand by your side .. EID Mubarak pic.twitter.com/Ej9DlMyWs4