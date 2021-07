इंग्लैंड में नहीं खेल पाएंगे श्रेयस अय्यर, चोट और फिटनेस के चलते हुए बाहर

नई दिल्ली। विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी वाली भारतीय टीम 4 अगस्त से इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने उतरेगी। लेकिन इससे पहले श्रेयस अय्यर (shreyas iyer) के फैंस के लिए बुरी खबर यह है कि इंग्लैंड के खिलाफ उनका खेलना निश्चित नहीं है। दरअसल, अभी श्रेयस अय्यर अपनी कंधे की चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं। इस खिलाड़ी को इंग्लैंड में एकदिवसीय क्रिकेट खेलनी थी, लेकिन चोट की वजह से वह नहीं खेल पाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रेयस अय्यर को इंग्लैंड के 50 ओवर के घरेलू टूर्नामेंट रॉयल लंदन कप में लैंकाशर के लिए खेलना था।

अय्यर को ओवरसीज प्लेयर के तौर पर किया था साइन

श्रेयस अय्यर को ओवरसीज प्लेयर के तौर पर साइन किया गया था। लेकिन अभी वह कंधे की चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं और इसी वजह से वे टूर्नामेंट से हट गए हैं। उन्हें मार्च में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान फील्डिंग करते समय कंधे में चोट लग गई थी।

लैंकाशर क्रिकेट क्लब ने दी अय्यर के ना खेलने की जानकारी

अय्यर अभी अपनी कंधे की चोट से उबर रहे हैं और फिटनेस पर काम कर रहे हैं। इसके चलते लैंकाशर और बीसीसीआई के बीच बातचीत के बाद फैसला लिया गया कि अय्यर भारत में ही रहेंगे और क्रिकेट मैदान पर वापसी से पहले अपना रिहैब पूरा करेंगे। लैंकाशर क्रिकेट क्लब ने एक बयान जारी कर श्रेयस अय्यर के नहीं खेलने की जानकारी दी है।

