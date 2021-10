IPL 2021 के सबसे तेज गेंदबाज उमरान मलिक का टीम इंडिया में चयन

नई दिल्ली। अपनी रफ्तार से सभी को प्रभावित करने के बाद जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज उमरान मलिक को अब आगामी टी-20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया के नेट गेंदबाज के रूप में चुना गया है। मलिक मौजूदा इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2021 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए खेले थे और उन्होंने सीजन की सबसे तेज गेंद भी फेंकी थी।

एक सूत्र ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, "हां, वह नेट गेंदबाज के रूप में टीम के साथ रहेगा। वह आईपीएल में प्रभावशाली था और हमें लगता है कि बल्लेबाजों को नेट्स पर उसका सामना करना एक अच्छा विचार होगा। कोहली और रोहित जैसे क्वॉलिटी वाले बल्लेबाजों को गेंदबाजी करना उसके लिए एक अच्छा प्रदर्शन भी होगा।"

इससे पहले तेज गेंदबाज मलिक ने कहा था कि तेज गेंदबाजी उनके पास स्वाभाविक रूप से आती है और शुरुआत से ही उन्होंने बल्लेबाजों की एकाग्रता को भंग करने के लिए तेज गेंदबाजी की है।

From bowling on pitches filled with potholes to bowling the fastest ball of #IPL2021.



Tell us a better inspirational story from this year's #IPL, we'll wait.#OrangeArmy #OrangeOrNothing pic.twitter.com/0RWdCahrdF