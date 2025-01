Team India New ODI Jersey: Champions Trophy 2025 से पहले लॉन्च हुई टीम इंडिया की जर्सी, शोल्डर्स पर दिखेगा तिरंगा

Team India New ODI Jersey: चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम नई जर्सी पहनकर मैदान पर उतरेगी। टूर्नामेंट से पहले किट स्पोंसर ने जर्सी लॉन्च कर दी है।

नई दिल्ली•Jan 14, 2025 / 06:39 pm• Vivek Kumar Singh

Team India New ODI Jersey: आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 (ICC Men’s Champions Trophy 2025) के लिए भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) की जर्सी लॉन्च हो गई है। 20 मार्च को जब टीम इंडिया, बांग्लादेश (IND vs BAN in CT25) के खिलाफ मैदान पर उतरेगी, तो खिलाड़ी नए किट में नजर आएंगे। किट स्पोंसर एडिडास ने जर्सी का अनावरण किया है। इस बार भी जर्सी हल्के आसमानी रंग में नजर आएगी लेकिन कंधों पर तिरंगा दिखेगा। इससे पहले वनडे एशिया कप के दौरान जर्सी बदली थी, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया था। वनडे वर्ल्डकप 2023 (ICC Cricket World Cup 2023) के दौरान भी भारतीय टीम उसी जर्सी में नजर आई, जहां उन्हें खिताबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था।

जर्सी में क्या क्या बदला भारतीय टीम की पुरानी जर्सी, जो 2023 वर्ल्डकप में खिलाड़ियों ने पहनी थी। किट स्पोंसर द्वारा लॉन्च की गई यह जर्सी सबसे अगल नजर आती है। जर्सी का डिसाइन भी एकदम अलग है। इसमें शोल्डर पर स्पोंसर के लोगो को तिरंगा में दिखाया गया है। बाजुओं पर भी मुख्य स्पोंसर का लोगो होगा, जो ड्रीम 11 है। जर्सी पर खिलाड़ियों ने नाम और जर्सी नंबर केसरिया रंग से लिखें होंगे। 2019 में जो जर्सी टीम इंडिया के लिए लॉन्च हुई थी, उसकी नई जर्सी में झलक देखी जा सकती है। टी20 वर्ल्डकप 2024 के दौरान लॉन्च की गई जर्सी के बाजुओं को केसरिया रंग से तैयार किया गया था, वह इस बार बदल गया है। जर्सी के दोनों साइड में गहरे नीले रंग की लाइन होगी, जो इसे और आकर्षक बनाती है। आपको बता दें कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अपना पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश के साथ खेलेगी। 23 फरवरी को टीम का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। 2 मार्च को रोहित शर्मा एंड कंपनी अपने आखिरी ग्रुप स्टेज के मुकाबले में न्यूजीलैंड से भिड़ेगी। टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। वे अपने सभी मुकाबले दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट मैदान पर खेलेंगे। टीम इंडिया टूर्नामेंट से पहले एक वॉर्मअप मैच भी खेल सकती है, हालांकि इसकी अभी घोषणा नहीं हुई है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फॉर्मेट 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 15 मुकाबले खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करने वाली 8 टीमों को दो अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। भारत, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और मेजबान पाकिस्तान ग्रुप A में हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान को ग्रुप B में रखा गया है। दोनों ग्रुप में सभी टीमें 3-3 मैच खेलेंगी और टॉप 2 पर रहने वाली टीमें सेमीफाइनल्स में जगह बनाएंगी। सेमीफाइनल्स के मुकाबले 4-5 मार्च को होंगे, जबकि दोनों सेमीफाइनल्स की विजेता 9 मार्च को लाहौर या दुबई में खिताब के लिए लड़ेंगी। ये भी पढ़ें: चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम के खिलाड़ियों को मिलेगी ये सफेद जैकेट, वसीम अकरम ने किया लॉन्च