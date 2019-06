PHOTOS विश्व कप 2019: टीम इंडिया का हौसला बढ़ाने इंग्लैंड पहुंची वतन की मिट्टी

लंदन। इंग्लैंड एंड वेल्स में आयोजित हो रहे आईसीसी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में भारतीय क्रिकेट टीम को सबसे मजबूत दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। पूरे देश को भरोसा है कि टीम इस बार कुछ अच्छा करेगी। यही कारण है कि देशवासी भी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं।

भारतीय क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप के लिए शुभकामनाएं देने के लिए उनके स्कूल्स ने उस मैदान की मिट्टी इंग्लैंड भेजी है जिस पर वो कभी खेला करते थे। इन खिलाड़ियों में विराट कोहली , हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह के नाम शामिल हैं।

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को दिल्ली की उत्तम नगर स्थिति विशाल भारती स्कूल ने स्कूल ग्राउंड की मिट्टी भेजी है जहां वे कभी क्रिकेट की प्रैक्टिस किया करते थे। ठिक इसी तरह से भारतीय ऑल-राउंडर हार्दिक पांड्या और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के स्कूल्स ने भी उनकी हिम्मत और हौसला बढ़ाने के लिए स्कूल ग्राउंड की मिट्टी भेजी है।

भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप 2019 में अपना अगला मुकाबला रविवार नौ जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। इससे पूर्व अपने पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को छह विकेट से हराया था।

क्रिकेट वर्ल्ड कप में 15 सदस्यीय भारतीय क्रिकेट टीम इस प्रकार हैः

विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, शिखर धवन, केएल राहुल, विजय शंकर, महेंद्र सिंह धोनी और दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), केदार जाधव, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पंड्या, मोहम्मद शमी और रवींद्र जडेजा।

ICC Cricket World Cup 2019 में Indian cricket team के match schedule

दूसरा मैच- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, द ओवल - 9 जून

तीसरा मैच- भारत बनाम न्यूजीलैंड, ट्रेंट ब्रिज - 13 जून

चौथा मैच- भारत बनाम पाकिस्तान, ओल्ड ट्रैफर्ड - 16 जून

पांचवां मैच- भारत बनाम अफगानिस्तान, साउथेम्प्टन - 22 जून

छठवां मैच- भारत बनाम वेस्टइंडीज, ओल्ड ट्रैफर्ड - 27 जून

सातवां मैच- भारत बनाम इंग्लैंड, एजबेस्टन - 30 जून

आठवां मैच- भारत बनाम बांग्लादेश, एजबेस्टन - 2 जुलाई

नौवां मैच- भारत बनाम श्रीलंका, लीड्स - 6 जुलाई