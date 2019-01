न्यूजीलैंड में भारतीय महिला टीम की ऐतिहासिक जीत, दूसरे वनडे में मेजबान को 8 विकेट से रौंदा

माउंट माउंगानुई (न्यूजीलैंड)। बे-ओवल मैदान पर मंगलवार को आयोजित दूसरे वनडे मैच में टीम इंडिया की महिला खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड को आठ विकेट से हराकर नया इतिहास रच दिया है। टीम इंडिया ने पहली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज जीती है। अब दोनों टीमों के बीच तीसरा और आखिरी मैच आगामी 1 फरवरी को हैमिल्टन में खेला जाएगा।

इससे पहले नेपियर में खेले गए पहले एकदिवसीय मैच में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को नौ विकेट से शिकस्त दी थी। वहीं, दूसरे वनडे मैच में स्मृति मंधाना (90) और मिताली राज (62) की नाबाद अर्धशतकीय पारियों के दम पर टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही टीम ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है।

मंगलवार को टीम इंडिया ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। न्यूजीलैंड की कप्तान एमी स्टाथवेट (71) की अर्धशतकीय पारी से मेहमान टीम को 162 रनों का लक्ष्य दिया।

टीम इंडिया ने अपनी गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के चलते मेजबान टीम की पारी 161 रनों पर ही समेट दी। झूलन गोस्वामी ने सर्वाधिक तीन विकेट लिए। जबकि एकता बिष्ट, दीप्ति शर्मा, पूनम यादव ने दो-दो विकेट झटके। शिखा पांडे ने एक विकेट हासिल किया।

