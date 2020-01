धोनी को बहुत मिस कर रही है टीम इंडिया, 6 महीने से बस में सीट पड़ी है खाली!

ऑकलैंड। टीम इंडिया इन दिनों न्यूजीलैंड के दौरे पर है, जहां भारतीय खिलाड़ी बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। टीम ने शुरूआती दोनों मैच जीतकर पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। अब सीरीज का तीसरा मैच हैमिल्टन में खेला जाएगा, जहां पहुंचने के लिए भारतीय टीम ने बस से सफर किया। इस सफर के दौरान युजवेंद्र चहल ने 'चहल टीवी' का शूट किया, जिसमें चहल ने बताया कि टीम इंडिया अपने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बहुत मिस कर रही है।

6 महीने से खाली है बस में धोनी की सीट- चहल

- युजवेंद्र चहल ने बस में धोनी की उस सीट को भी दिखाया, जहां धोनी बैठा करते हैं और वो सीट पिछले 6 महीने से खाली ही है। चहल ने कहा कि मेरे इस कार्यक्रम में आने के लिए एक लेजेंड खिलाड़ी बहुत तरस रहा है और वो हैं माही भाई, जो आजकल हमारे साथ नहीं हैं, हम उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। चहल ने इस छोटे से शूट में केएल राहुल, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह से बात की।

- चहल ने धोनी के बारे में कहा, ‘एक बंदें हैं हमारे जो कभी चहल टीवी पर नहीं आए। वो बहुत ज्यादा आना चाहते थे, लेकिन हमने कहा नहीं भईया अभी नहीं।’ फिर चहल ने खाली सीट की ओर इशारा करते हुए कहा, ‘यह वह जगह है जिस पर लीजेंड बैठते थे। मेरे दाईं ओर। अब भी यहां कोई नहीं बैठता है… और हम उन्हें बहुत मिस करते हैं।’

