तेंदुए की खाल के साथ तीन लोग गिरफ्तार, करने जा रहे थे यह काम

नई दिल्ली। देश में जानवरों की तस्करी का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार तेंदुआ, शेर, चीता आदि की खालों को तस्करों को पकड़कर जब्त किया जा रहा है। नया मामला असम में सामने आया है। जहां तीन लोगों को तेंदुए की खाल के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस की ओर से पूछताछ की जा रही है। उनके पूरे गैंग और इस खाल को कहां पर ले जाया जा रहा था। पूरी जानकारी के बारे में बाद में खबर देने की बात कही गई है।

Three persons arrested in possession of leopard skin from an area in Biswanath Wildlife Division under Gingia police station limits, yesterday. #Assam pic.twitter.com/zD8mZSMnBB