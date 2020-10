Delhi Police की बड़ी कार्रवाई, अवैध तरीके से शेयर ट्रेडिंग के आरोप में अजय ओबेरॉय गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से शेयर ट्रेडिंग के मामले में गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराधा शाखा ने एक शेयर ट्रेडर को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस इस मामले में आगे की जांच में जुटी है।

Delhi: Economic Offences Wing of Delhi Police arrested one accused Ajay Oberoi for illegal & unauthorized share trading in his personal & family accounts & causing loss of Rs 18.50 crores to Exponential Financial Services Pvt. Ltd.

Further investigation is in progress pic.twitter.com/C0jXraDRrY