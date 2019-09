नई दिल्‍ली। स्‍पेशल टास्‍क फोर्स ( STF ) ने मंगलवार को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से एक दुर्दांत आंतकवादी को गिरफ्तारी किया है। गिरफ्तार आंतकी बांग्लादेश के आंतकी संगठन से है। गिरफ्तारी के बाद से ही पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है। स्‍थानीय पुलिस ने आतंकी के ठिकाने वाले इलाके को सुरक्षा बढ़ा दी है।

मंगलवार की सुबह चेन्नई से जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांग्लादेश (JMB ) के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आतंकवादी का नाम असदुल्लाह शेख है। आतंकी संगठन जमात उल दावा मुजाहिदीन बांग्लादेश ( JMB ) के 104 संदिग्ध एनआईए के रडार पर हैं।

Tamil Nadu: Asadullah Sheikh, a suspected Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (JMB) terrorist was arrested from Chennai, earlier today.

खूफिया जानकारी के आधार पर हुई गिरफ्तारी

खुफिया सूत्रों से जेएमबी आतंकी की सूचना मिलने पर एसटीएफ की टीम ने चेन्‍नई के गजनबी ब्रिज के पास कनाल ईस्ट रोड से 22 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल कासिम उर्फ कासिम को गिरफ्तार किया था। कासिम बर्दवान जिले के मंगलकोटे पुलिस थाना क्षेत्र के दुरमुट गांव का रहने वाला है। कासिम की सूचना के आधार पर एसटीएफ ने आज असदुल्‍लाह शेख को गिरफ्तार किया है।

इससे पहले दो सितंबर को कोलकाता पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने आतंकी संगठन जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांग्लादेश (जेएमबी) के संदिग्ध सदस्य को गिरफ्तार किया था।

Tamil Nadu: Asadullah Sheikh, a suspected Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (JMB) terrorist was arrested from Chennai today, by National Investigation Agency (NIA) and Chennai Police. pic.twitter.com/hp1I3xqb23