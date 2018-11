गुवाहाटी। असम के तिनसुकिया जिले में बड़े उग्रवादी हमले की खबर सामने आई है। यहां उग्रवादियों ने 5 लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला उग्रवादी संगठन उल्फा (इंडिपेंडेंट) ने किया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। ममता ने इस घटना को बंगाली मूल से जोड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने घटना को लेका केंद्र बने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एनआरसी) पर भी निशाना साधा है। वहीं, उल्फा ने इस घटना में अपना हाथ होने साफ इनकार किया है। उल्फा ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर घटना की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया है।

We will take strongest action against perpetrators of this heinous crime. I have directed all law enforcing agencies to maintain peace&take stern action against anybody trying to destabilise our peaceful society & state: Assam CM on 5 persons killed by ULFA terrorists in tinsukia pic.twitter.com/Pf3gCIsi9C