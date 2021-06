क्या Baba Ka Dhaba संचालक कांता प्रसाद ने की खुदकुशी की कोशिश? फिलहाल वेटिंलेटर पर

नई दिल्ली। पिछले साल कोरोना वायरस महामारी की पहली लहर में वायरल वीडियो के बाद इंटरनेट सनसनी बने राजधानी दिल्ली स्थित बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद ने कथित रूप से आत्महत्या करने की कोशिश की। इसके बाद कांता प्रसाद को सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वह वेंटिलेटर पर हैं।

दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, उन्हें गुरुवार देर को एक फोन कॉल पर इस बात की जानकारी मिली कि कथित रूप से खुदकुशी करने की कोशिश वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सफदरजंग अस्पताल के सूत्रों ने बताया, "81 वर्षीय कांता प्रसाद को आईसीयू वार्ड में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। उनकी हालत गंभीर, लेकिन फिलहाल स्थिर बनी हुई है। उनके खून में अल्कोहल और नींद की गोलियों के तत्व मिले हैं।" हालांकि अस्पताल प्रशासन ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि उन्होंने आत्माहत्या की कोशिश की थी या नहीं।

इस संबंध में दिल्ली पुलिस के डीसीपी (दक्षिण) अतुल ठाकुर ने पुष्टि करते हुए कहा, "81 वर्षीय बुजुर्ग को गुरुवार रात 11.15 बजे सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शराब और नींद की गोलियां लेने के चलते उन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया गया था। इस मामले को लेकर उनके बेटे का बयान दर्ज कर लिया गया है। आगे की जांच जारी है।"

Delhi | Kanta Prasad, 80 y/o owner of 'Baba Ka Dhaba' was admitted to Safdarjung Hospital last night. He had brought in an unconscious condition after he consumed alcohol & sleeping pills. Statement of his son has been recorded for the same. Probe on: DCP South Atul Thakur

उन्होंने आगे कहा, "मैं अस्पताल गया था और उनकी मेडिकोलीगल रिपोर्ट ली, जिसमें उनकी बेहोशी का कारण नींद की गोलियां और अल्कोहल बताया गया है।"

जहां अस्पताल ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि कांता प्रसाद ने खुदकुशी की कोशिश की थी या नहीं, उनके बेटे करण ने इस बात की पुष्टि की है कि उनके पिता ने अल्कोहल और नींद की गोलियां ली थीं। वहीं, कांता प्रसाद की पत्नी बादामी देवी ने कहा है कि उन्हें पति की हालत के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

बादामी देवी ने कहा, "मुझे कुछ नहीं पता। मैं कल उन्हें शाम चार बजे अस्पताल लेकर आई थी। वह क्या खा-पी रहे हैं, मैं इसपर नजर नहीं रख रही थी। मुझे नहीं पता कि उनकी हालत कैसे बिगड़ गई। मैंने केवल बाहर इंतजार किया। मैंने अभी तक उन्हें नहीं देखा है।"

I don't know anything, I don't know what did he eat. I had not seen. He fell unconscious, I was sitting at the dhaba. I brought him here. Doctor has not told us anything so far. I don't know what was going on in his mind: Badami Devi, wife of Baba Ka Dhaba's Kanta Prasad pic.twitter.com/oM0fxTD5mq